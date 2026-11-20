В пятницу, 20 ноября, из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина выписали тройню. Малыши Александр, Максим и Денис более месяца находились под наблюдением специалистов.
"Я ожидала двойню - в моей семье и в семье мужа были такие случаи. Но родившаяся у нас тройня стала полной неожиданностью и для меня, и для мужа, - рассказала многодетная мама Екатерина. - Я благодарна нашим врачам - и тем, кто проводил мне роды, и реаниматологам, которые выхаживали моих детей. Каждый врач, каждая медсестра, каждый акушер поддерживали меня. Низкий поклон и огромное спасибо!"
Будущую маму госпитализировали заблаговременно в областной перинатальный центр под пристальное наблюдение врачей. Малыши родились весом 1950 г, 2050 г и 1300 г.
"Рождение тройни - это не просто радость для семьи, но и показатель высочайшего уровня работы всей команды перинатального центра. У нас выстроена система наблюдения за многоплодными беременностями, от ранних сроков до момента родов. Мы заранее готовимся к каждому такому случаю - привлекаем лучших специалистов, предусматриваем все возможные сценарии. Когда на свет появляются сразу три малыша, в работе участвуют десятки человек: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, детские реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры, акушерки. И каждый из них понимает: от его действий зависит судьба сразу трех маленьких жизней", - отметила руководитель перинатального центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Нечаева.
Тройняшки выписаны из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. "Ребята набрали вес, крепли с каждым днем. Александр, Максим и Денис - удивительные мальчишки, каждый со своим характером уже сейчас. Мы подготовили их к выписке домой. Уверена, что дома, в любви и заботе, они будут расти здоровыми и крепкими", - подчеркнула заведующая отделением Елена Тюрина.
Благодаря реализации нацпроекта "Семья" регион продолжает развивать перинатальную службу, закупать современное оборудование и повышать квалификацию специалистов, чтобы мамы и малыши получали помощь самого высокого уровня.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас