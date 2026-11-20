В пятницу, 20 ноября, из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина выписали тройню. Малыши Александр, Максим и Денис более месяца находились под наблюдением специалистов.

"Я ожидала двойню - в моей семье и в семье мужа были такие случаи. Но родившаяся у нас тройня стала полной неожиданностью и для меня, и для мужа, - рассказала многодетная мама Екатерина. - Я благодарна нашим врачам - и тем, кто проводил мне роды, и реаниматологам, которые выхаживали моих детей. Каждый врач, каждая медсестра, каждый акушер поддерживали меня. Низкий поклон и огромное спасибо!"

Будущую маму госпитализировали заблаговременно в областной перинатальный центр под пристальное наблюдение врачей. Малыши родились весом 1950 г, 2050 г и 1300 г.

"Рождение тройни - это не просто радость для семьи, но и показатель высочайшего уровня работы всей команды перинатального центра. У нас выстроена система наблюдения за многоплодными беременностями, от ранних сроков до момента родов. Мы заранее готовимся к каждому такому случаю - привлекаем лучших специалистов, предусматриваем все возможные сценарии. Когда на свет появляются сразу три малыша, в работе участвуют десятки человек: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, детские реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры, акушерки. И каждый из них понимает: от его действий зависит судьба сразу трех маленьких жизней", - отметила руководитель перинатального центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Нечаева.

Тройняшки выписаны из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. "Ребята набрали вес, крепли с каждым днем. Александр, Максим и Денис - удивительные мальчишки, каждый со своим характером уже сейчас. Мы подготовили их к выписке домой. Уверена, что дома, в любви и заботе, они будут расти здоровыми и крепкими", - подчеркнула заведующая отделением Елена Тюрина.

Благодаря реализации нацпроекта "Семья" регион продолжает развивать перинатальную службу, закупать современное оборудование и повышать квалификацию специалистов, чтобы мамы и малыши получали помощь самого высокого уровня.