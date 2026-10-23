В Сызранской больнице участники СВО прошли второй этап диспансеризации и вакцинацию от гриппа

На базе поликлинического отделения № 7 Сызранской центральной городской и районной больницы завершился второй этап углубленной диспансеризации для участников специальной военной операции.
"Мы стремимся к тому, чтобы каждый ветеран чувствовал внимание и заботу на всех этапах — от приглашения до завершения осмотра, — отметила заведующая отделением общей врачебной практики Сызранской больницы Инна Емакаева. — Второй этап диспансеризации выстроен так, чтобы человек мог за один день пройти все необходимые исследования и получить четкую картину своего здоровья. Для нас важно не просто провести осмотр, а вовремя увидеть возможные последствия перенесенных нагрузок и при необходимости сразу подключить реабилитационные программы".
Одновременно с обследованием все желающие из числа участников СВО смогли сделать прививку от гриппа. "Было очень удобно, что все врачи принимали в один день и меня сопровождал медработник — не пришлось самому искать кабинеты. Чувствуется, что здесь действительно думают о людях, которые вернулись с фронта. И то, что прямо во время диспансеризации можно было сделать прививку от гриппа, — тоже большой плюс: не нужно записываться отдельно и приезжать еще раз. Такое внимание дорогого стоит", — поделился один из участников СВО.
Напомним, первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона.
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек — это часть нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению главы государства Владимира Путина. В этом году углублённую диспансеризацию в регионе прошли более 3400 ветеранов СВО.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас