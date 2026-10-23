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Российские лекарства занимают все большую часть рынка

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России укрепляют базу для создания современных лекарств, разработки и развития методов лечения. Для этого по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья" объединяют возможности науки, образования и промышленности.

"Для достижения технологического лидерства Правительство реализует Стратегию развития фармацевтической промышленности, чтобы расширять выпуск качественных и безопасных медикаментов, системно готовить для отрасли высококвалифицированных специалистов", — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Российские вузы и научные центры по-новому подходят к диагностике и лечению различных заболеваний: разрабатывают кандидаты в лекарства, цифровые платформы, генетические тесты для подбора препаратов, другие инструменты. Чтобы такие разработки дошли до пациентов, их нужно внедрить в систему или наладить массовое производство.

Для этого в России создали каталог биотехнологий, который объединяет 60 организаций из 21 региона. По нему малые и средние предприятия могут найти партнеров среди научных команд, чтобы масштабировать биотехнологические проекты.

Благодаря укреплению связей между наукой и промышленностью отечественные производители занимают все большую часть рынка. Так, в октябре 2026 г. доля российских препаратов на фармацевтическом рынке составила 63%, а в государственных закупках превысила 80%.

Основа высокотехнологичной отрасли — квалифицированные кадры. Для подготовки фармацевтов в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России открыли кафедру фармацевтической технологии с курсом биотехнологий. Университет получил 20 единиц лабораторного оборудования, которое используют для обучения и исследований.

"Сейчас наступил этап, когда происходит интеграция образования, науки, технологий и производства. Наш университет меняется: помимо выполнения главной функции — подготовки кадров, мы активно взаимодействуем с индустрией. У нас всегда был сильный кадровый потенциал, но создание инфраструктуры, оснащение оборудованием дорого стоит. Вижу, как вдохновлены сотрудники кафедры, которые теперь еще больше хотят заниматься наукой", — рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

На кафедре создали учебно-исследовательскую лабораторию промышленной фармации с возможностью моделирования технологического процесса на производственных линиях твердых, мягких и жидких лекарственных форм, а также контроля качества создаваемых лабораторных образцов.

Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" стартовал в России в 2025 г. по решению президента Владимира Путина. Ключевая задача инициативы — сделать медицинские исследования и разработки более эффективными и результативными, а также наладить их внедрение в клиническую практику. К 2030 г. по нацпроекту планируется выйти на высокий уровень технологического суверенитета в сфере медицинских технологий, выпуска лекарств и медицинских изделий.

Гид потребителя

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