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За себя и детей: в Самарской области рассчитали налоги для мигрантов на 2027 год

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области подготовило два законопроекта, регулирующих пребывание иностранных граждан на территории региона. С 2027 года вводятся очередные ужесточения.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Первый законопроект предусматривает установление коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда на территории Самарской области. Он применяется для расчета ежемесячной суммы налога на доходы. Она составит:

  • 17068 рублей - для иностранных граждан, работающих на основании патента у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; для временно и постоянно проживающих в РФ иностранных, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц, и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на работу или патента в соответствии с ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международными договорами;
  • 12048 рублей - для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Также с 2027 года мигранты должны будут платить за каждого ребенка, который находится с ним в стране на иждивении. Первая группа - по 8534 рубля в месяц, вторая - по 6024 рубля.

"Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность у физических лиц, и те, кто работает без разрешения или патента, также должны будут платить по 8534 рубля в месяц за каждого иного члена семьи, который находится на его иждивении", - указано в пояснительной записке.

Второй законопроект предусматривает введение регионального коэффициента величины прожиточного минимума на душу населения для трудовых мигрантов. На 2027 год его установят на уровне 1,5.

Как указано в пояснительной записке, связано это с требованием федерального законодательства. С 1 января 2027 года трудовые мигранты обязаны содержать себя и прибывших с ним членов семьи (находящихся на иждивении) на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на каждого. В Самарской области эту сумму планируют установить на уровне 29932 рубля (до уплаты фиксированного налога).

Если доходы мигранта не будут дотягивать до этого показателя, то будут приниматься меры: сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование патента, отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание. То есть иностранцы вместе с детьми должны будут выехать из страны.

Оба законопроекта направят на рассмотрение Самарской губернской думы. Чиновники не исключают, что в ходе обсуждения возможны некоторые корректировки.

Гид потребителя

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твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

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КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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