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Законотворчество Экономическая политика

В Федеральный закон "О бухгалтерском учете" внесены важные изменения

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2020 года в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (№ 402-ФЗ от 06.12.2011) внесены важные изменения. Отменена обязанность представлять отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.

Фото: pixabay.com

Субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность которых не более 100 человек и доход не более 800 млн руб., — в 2020 году представлять бухгалтерскую отчетность необходимо в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа, а с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

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