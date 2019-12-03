В Федеральный закон "О бухгалтерском учете" внесены важные изменения

С 1 января 2020 года в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (№ 402-ФЗ от 06.12.2011) внесены важные изменения. Отменена обязанность представлять отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Субъектам малого предпринимательства, среднесписочная численность которых не более 100 человек и доход не более 800 млн руб., — в 2020 году представлять бухгалтерскую отчетность необходимо в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа, а с 2021 года — только в электронном виде через оператора электронного документооборота.