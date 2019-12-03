В Федеральный закон "О бухгалтерском учете" внесены важные изменения

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С 1 января 2020 года в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (№ 402-ФЗ от 06.12.2011) внесены важные изменения. Отменена обязанность представлять отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.