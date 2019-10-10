Дмитрий Гурулев: "Международный правовой банковский форум - значимое событие для юридического сообщества"

10-11 октября в Самаре пройдет Международный правовой банковский форум "Актуальные вопросы права в банковской сфере". Инициатором его проведения стал Сбербанк. О целях мероприятия порталу "Волга Ньюс" рассказал заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев.

— Расскажите какие вопросы планируется обсудить на форуме и какие цели ставятся организаторами?

— Участники обсудят такие темы, как образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования государственно-частного партнерства, цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта в этой сфере.

Цель форума — создание в Поволжье центра компетенций по нормотворчеству и правоприменению в банковской кредитной сферах.

— Зачем такой центр нужен? Как родилась идея?

— Амбициозную цель его создания Сбербанк поставил перед собой совместно с двумя сильнейшими вузами региона: Самарским университетом и Самарским государственным экономическим университетом. Нашу идею поддержали и лучшие эксперты банковского и научного сообщества, и что очень важно — органы власти.

Площадка форума станет идеальным пространством для анализа, изучения и выработки практических рекомендаций, совершенствования законодательства.

По данным АНО "Национальный центр ГЧП", Самарская область входит в топ-6 рейтинга этой эффективной формы долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях в России.

Существующий механизм государственно-частного партнерства интересен для нас в части развития действующего правового регулирования проектов. В рамках форума мы посвятим обсуждению вопросов ГЧП отдельную дискуссию. Уверен, в результате будут разработаны инициативы по повышению эффективности этого важного для экономического роста регионов страны механизма.

— Чем центр компетенций будет заниматься? Какие вопросы решать?

— У Сбербанка, наших коллег по банковскому сектору и партнеров из других сфер экономики накоплен существенный опыт в решении сложных правовых вопросов. Мы понимаем, что в каждом регионе существуют отдельные особенности правоприменения, и наш центр станет уникальной площадкой для обмена лучшими практиками и поиску путей к единому применению закона на всей территории страны.

Здесь же будет сосредоточено огромное количество полезной информации для молодых специалистов и будущих юристов. Для нас важно содействовать высшим учебным заведениям в создании самых актуальных и эффективных образовательных программ по правовым дисциплинам, связанным с кредитной и банковской сферами.

— Какие сейчас существуют основные проблемы в области правоприменения в банковской сфере?

— Мой жизненный девиз — "Нет предела совершенству!". Наш мир стремительно меняется и находится в постоянном развитии. Это касается всех сфер, банковская сфера не исключение.

Когда я слышу слово "проблема", то для себя я подразумеваю слово "возможность". В нашем форуме примет участие целая плеяда профессиональных юристов, которые своей синергией имеют высочайший потенциал для достижения амбициозных целей форума.

Банковская и кредитная сферы в своем правовом регулировании охватываются практически всеми отраслями права. Из своего опыта работы могу сказать, что в нашем отечественном законодательстве и законодательстве зарубежных стран более чем достаточно мест для устранения "черных дыр" и творческого подхода юристов в нормотворчестве.

— Подобные форумы уже проводились в других регионах страны?

— В минувшем году Сбербанк совместно с Тюменским государственным университетом впервые провели подобное мероприятие всероссийского масштаба. Полученный опыт, безусловно, стал основой для нового шага в будущее уже в Поволжском регионе.

Организаторы форума ставят перед собой задачу создания нового юридического бренда в Поволжье, и мы верим, что Международный правовой банковский форум станет не просто ежегодным мероприятием, а значимым событием для всего юридического сообщества.