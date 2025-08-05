16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining ОТП Банк и Делимобиль представили масштабную коллаборацию В Самарской области поступают в вузы с помощью образовательных кредитов от Сбера Открыть счёт для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно НОВИКОМ выдал гарантию производителю электронной компонентной базы в Санкт-Петербурге

Банки Финансы

Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Открыта регистрация на второй кейс-чемпионат Сбера по Process Mining. Попробовать свои силы могут студенты технических и экономических специальностей и участники обучения "Школы 21". Подать заявку можно до 2 сентября. Ожидается, что соревнования соберут свыше 1 000 участников из ведущих вузов России и "Школы 21".

Кейс-чемпионат начнётся 8 сентября и пройдёт в три этапа: дистанционное отборочное тестирование, онлайн-тур и очный финал, который состоится 26 сентября в кампусах "Школы 21" в Москве, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и технохабе Сбера в Екатеринбурге.

Мероприятие объединит участников для решения задач по процессной аналитике. Им предстоит решить кейс и выявить неэффективности в бизнес-процессе, предложить способы их оптимизации, освоить возможности платформы Process Mining от Сбера, обменяться опытом и знаниями. Эксперты Сбера оценят представленные решения и определят лучших на каждой площадке. Победители получат возможность пройти стажировку в Сбере и продолжить свою карьеру в крупнейшем банке страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31