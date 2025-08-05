Сбер и "Школа 21" проведут кейс-чемпионат по Process Mining

Открыта регистрация на второй кейс-чемпионат Сбера по Process Mining. Попробовать свои силы могут студенты технических и экономических специальностей и участники обучения "Школы 21". Подать заявку можно до 2 сентября. Ожидается, что соревнования соберут свыше 1 000 участников из ведущих вузов России и "Школы 21".
Кейс-чемпионат начнётся 8 сентября и пройдёт в три этапа: дистанционное отборочное тестирование, онлайн-тур и очный финал, который состоится 26 сентября в кампусах "Школы 21" в Москве, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и технохабе Сбера в Екатеринбурге.
Мероприятие объединит участников для решения задач по процессной аналитике. Им предстоит решить кейс и выявить неэффективности в бизнес-процессе, предложить способы их оптимизации, освоить возможности платформы Process Mining от Сбера, обменяться опытом и знаниями. Эксперты Сбера оценят представленные решения и определят лучших на каждой площадке. Победители получат возможность пройти стажировку в Сбере и продолжить свою карьеру в крупнейшем банке страны.
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