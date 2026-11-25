ПСБ предлагает новым клиентам из сегмента малого бизнеса Самарской области подключить торговый эквайринг на специальных условиях: в рамках акции "Эквайринг за 27 рублей" комиссия составит 0% на три месяца. Акция рассчитана на предпринимателей, которым важна оптимизация транзакционных издержек, быстрый сервис и удобный доступ к денежным средствам.

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услугу "Умная скидка" по расчетно-кассовому обслуживанию на 12 месяцев и пополнить счет не менее чем на 27 рублей.

"Акция приурочена к наступающему 2027 году и предновогоднему высокому сезону в торговле. Мы хотим, чтобы предприниматели на собственном опыте оценили преимущества и удобство эквайринга от ПСБ. Акция отвечает запросу предпринимателей на выгодные условия на старте, быстрое обслуживание и возможность получить терминал в день обращения в офисе банка, без ожидания", — отметила Инна Емельянова, директор Департамента эквайринга ПСБ.

В рамках акции действует максимальный лимит по обороту картами в месяц в зависимости от выбранного тарифа расчетно-кассового обслуживания:

до 300 000 руб./мес — "Мини",

до 400 000 руб./мес — "Опти",

до 600 000 руб./мес — "Макси".

Фиксированная комиссия за неподдержание оборота не взимается.

После достижения установленного оборота или по истечении трех месяцев клиент переходит на стандартные тарифы торгового эквайринга: "Смарт ставка Плюс" или "Смарт ставка" (для Республики Крым).

Период проведения акции: 2 ноября 2026 года — 27 февраля 2027 года. Акция действует во всех субъектах РФ, за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.