ПСБ упростил оплату платежных документов без QR-кода

ПСБ внедрил технологию автоматического распознавания платежных документов без QR-кода в мобильном приложении банка и интернет-банке. Теперь клиенты банка могут оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы по квитанциям без QR-кода и без ручного ввода платежных реквизитов. Решение разработано российской ИИ-компанией Smart Engines.

Для оплаты клиенту достаточно открыть раздел "Платежи" в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ, выбрать опцию "QR и фото" и отсканировать документ или выбрать его фото из памяти телефона. Алгоритмы искусственного интеллекта Smart Engines самостоятельно распознают ИНН, БИК, номер счета и другие необходимые реквизиты как с бумажных, так и электронных документов. Клиенту останется только проверить данные и подтвердить оплату.

"ПСБ совершенствует дистанционное обслуживание, чтобы розничные клиенты могли решать повседневные финансовые вопросы быстро и без лишних действий. За последний год количество платежей в госбюджет по QR-коду через мобильное приложение и интернет-банк ПСБ увеличилось на 25%. Новая технология оплаты без QR-кода делает моментальные платежи еще доступнее, предоставляя клиентам дополнительный надежный механизм", — отметил Сергей Матвеев, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.