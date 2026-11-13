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Экономика и бизнес

Переработчики вторсырья Самарской области берут на вооружение бережливые технологии

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия отрасли переработки вторичного сырья все активнее включаются в федеральный проект "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика": вслед за металлургами и переработчиками алюминия к бережливым преобразованиям приступил ООО "Флагман" из поселка Козелки города Самары, специализирующийся на переработке медного кабеля и производстве медной проволоки.

Фото: ООО "Флагман"

Рабочая группа предприятия уже завершила обучение методикам бережливого производства: сотрудники прошли тренинги по основам бережливого производства, картированию процессов, системе 5С, производственному анализу и стандартизированной работе. Теперь вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) им предстоит проанализировать производственные потоки, выявить потери и разработать план улучшений. После завершения диагностики на "Флагмане" изменения внедрят на пилотном участке и тиражируют на все производство.

"Мы учимся смотреть на привычные процессы другими глазами. На первый взгляд, все работает исправно. Но когда начинаешь разбирать каждый этап буквально по минутам, понимаешь, что у предприятия есть серьезные внутренние резервы. Обучение стало отправной точкой. Впереди — совместный с экспертами РЦК поиск потерь и внедрение конкретных изменений", — отметил директор ООО "Флагман" Константин Чередник.

В Самарской области уже есть примеры предприятий этой отрасли переработки вторсырья, которые прошли путь преобразований и добились измеримых результатов.

В 2025 году итоги пилотного проекта подвело тольяттинское ООО "Платинум", которое занимается сортировкой и переработкой лома цветных и черных металлов. Бережливые технологии здесь внедряли на приемо-заготовительном участке. В итоге выработка выросла на 41%, время протекания процесса сократилось на 15%, а запасы в потоке уменьшились на 10%. Такого эффекта удалось добиться за счет зонирования территории, установки нового оборудования и стандартизации операций — эти меры позволили минимизировать простои и увеличить пропускную способность участка.

В 2026 году пилотный проект завершил переработчик вторичного алюминия ТД "Реметалл" из Отрадного. На предприятии заменили вентилятор на печи, что дало дополнительно 1,5–2 тонны выплавки в сутки без найма новых сотрудников. Выработка выросла на 25%, время протекания процесса сократилось на 23%.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

"Федеральный проект помогает предприятиям без капитальных затрат находить внутренние резервы. Сегодня в регионе более 240 компаний из самых разных отраслей внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 миллиарда рублей. Мы видим, что бизнес готов меняться, и готовы поддерживать эту работу дальше", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

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