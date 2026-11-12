В Самарской области обсудили концепцию создания Центра русского хлеба

В Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области прошло рабочее совещание с ресторатором Евгением Реймером и командой ресторанного холдинга Milimon Team. Участники встречи обсудили концепцию создания Центра русского хлеба на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова — объекта культурного наследия регионального значения.
Проект предусматривает восстановление комплекса зданий 1906 года постройки и возвращение Самаре ее исторической роли "хлебной столицы" Российской империи. На территории мельницы планируется разместить музейные пространства, ремесленную пекарню "Белотурка", улицу мастеров и современные общественные зоны с выходом к Волге. Сочетание сохранения истории мукомольного завода и живой связи поколений позволит молодежи увидеть преемственность традиций хлебопечения и современных технологий и архитектуры.
Центр русского хлеба добавляет региону инвестиционных предложений в сфере туризма и редевелопмента исторических объектов. Такие инициативы расширяют набор площадок, которые регион может предложить инвесторам в туристической сфере.
"Центр русского хлеба на мельнице Стройкова и Якимова — это пример того, как исторический объект получает новую функцию, востребованную у жителей и туристов. Для региона важно, что проект реализуется профессиональной командой с опытом в ресторанном бизнесе и предусматривает сохранение архитектурного облика зданий. Мы рассчитываем, что такие инициативы будут способствовать росту деловой активности и укреплению туристического потенциала территорий", — подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя правительства Самарской области.
Реализация проекта будет способствовать развитию туристического потока и повышению интереса инвесторов к Самарской области.
"Проекты, которые соединяют сохранение исторического наследия с созданием новых точек притяжения для жителей и туристов, находятся в зоне нашего особого внимания. Мы видим в них не только культурную, но и серьезную инвестиционную ценность. Наша задача — сопровождать такие инициативы на всех этапах, создавать условия для их быстрой и качественной реализации, чтобы бизнес чувствовал поддержку, а регион получал новые смыслы и импульс для развития", — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru