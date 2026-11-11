Имущество сызранского МУП "ЖЭС" выставили на торги почти за 500 млн рублей

Конкурсный управляющий когда-то имевшего статус единой теплоснабжающей организации Сызрани МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" Владимир Андреев выставил на торги имущественный комплекс предприятия. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 2 ноября 2026 года.
Начальная цена лота составляет 497,6 млн рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона равен 5%, или 24,9 млн рублей. Для участия нужно внести задаток в 10% от начальной цены, это 49,8 млн рублей.
Имущество расположено в зоне эксплуатации единой теплоснабжающей организации ООО "Энергетик". Оно продается целиком, одним лотом. В сообщении о торгах указано, что обременений и судебных споров по нему нет. Лиц с преимущественным правом покупки и залоговых кредиторов тоже нет.
Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке "МЭТС". Заявки принимаются с 9 ноября до 11 декабря.
Выставить имущество на продажу удалось после того, как суд снял запрет. В июне 2026 г. по заявлению ООО "СЭД" суд запретил подводить итоги торгов по имуществу в зоне ООО "Энергетик", которые были назначены на 9 июня. Компания оспаривала решение собрания кредиторов от 27 апреля 2026 г. и порядок продажи имущества. 14 октября суд отказал ООО "СЭД" и утвердил положение о продаже этого имущества в редакции конкурсного управляющего. 29 октября обеспечительные меры были отменены. В определении суд отметил, что процедура банкротства длится уже более восьми лет и дальнейшее затягивание нарушает права кредиторов.
Вторую часть имущества предприятия, находящуюся в зоне ЕТО ПАО "Т Плюс", суд решил передать администрации Сызрани по статье 132 закона о банкротстве. Муниципалитет затем компенсирует ее стоимость в конкурсную массу.
Как следует из определения суда от 29 октября, конкурсный управляющий обосновывал такой вариант тем, что попытки продать имущество должника не увенчались успехом: не нашлось покупателей, а Росимущество отказалось дать положительное заключение. Кроме того, по его словам, затягивание передачи имущества после начала отопительного сезона могло поставить под угрозу поставку энергоресурсов в городе.
Напомним, дело о банкротстве МУП "ЖЭС" возбуждено в июле 2018 г. по заявлению ПАО "Т Плюс". В ноябре 2018 г. на предприятии ввели внешнее управление. В 2020 г. суд признал МУП "ЖЭС" субъектом естественной монополии в сфере теплоснабжения Сызрани, объявил его банкротом и открыл конкурсное производство. За время процедуры у предприятия сменилось несколько управляющих. С марта 2023 г. ее ведет Владимир Андреев из ассоциации МСОПАУ.
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