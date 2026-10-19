В Самаре проверяют электросети, возвращенные городу

Около 300 энергетиков "Россети Волга" включились в работу по обследованию энергообъектов Самары, сообщает пресс-служба компании. В фокусе - существенное количество трансформаторных подстанций города, а также кабельные и воздушные линии электропередач.
Напомним, в апреле Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей вернуть муниципалитету линии электропередач, кабельные линии, электросетевые комплексы, здания и сооружения, находившиеся в аренде у АО "Самарская сетевая компания".
В соответствии с федеральным законодательством эксплуатацию и обслуживание этих сетей будет осуществлять системообразующая сетевая организация (СТСО) региона - филиал "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети".
Для дальнейшего качественного и надежного обслуживания электросетевого оборудования Самары бригады "Россети Волга" проводят обследование электросетевого комплекса города.
"Энергетики осматривают трансформаторные подстанции с использованием средств фотофиксации и геолокации. Данные заносятся в специальный программный комплекс. Используемые технические решения позволят в дальнейшем оперативно получать точные данные по каждому энергообъекту в любой момент времени", - уточняют в компании.
Одновременно силами инженерно-технического блока осуществляется координация и контроль работы бригад, а также проверка качества, полноты и корректности характеристик по каждому обследованному объекту. Кроме того, проводится актуализация схем энергообъектов.
Данные мониторинга позволят объективно оценить текущее состояние муниципальных энергообъектов, выявить возможные риски при прохождении предстоящего отопительного сезона и разработать комплекс мероприятий для приведения сетей в надлежащее состояние. Это значительно сократит время проведения восстановительных работ в случае возникновении технологического нарушения и позволит планировать работы по ремонту и реконструкции с учетом городского ландшафта.
"В ближайшее время планируется перевод значительной части персонала территориальной сетевой организации, которая ранее обслуживала городские сети, в самарский филиал "Россети Волга" без изменения зоны эксплуатационного обслуживания. В компании ждут и тех, кто тоже готов стать частью команды, которая строит будущее", - заявляют в компании.
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