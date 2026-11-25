В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

26.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

26.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. ст. Вечканово

26.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

26.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

26.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

26.11.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

26.11.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).

26.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Сергеевка

26.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новосемейкино

26.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Орловская, ул. Олимпийская, пер. М.Горького, ул. Липецкая, ул. Смоленская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Николая Судакова).

26.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер. Ленинский, ул. Садовая)

26.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

26.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Безенчукский район:

ж/д_ст. Звезда, ул. Победы, ул. Юбилейная

27.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская).

27.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).

27.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Бузыцкого, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Луговая, ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Заречная, ул. Вишневая, ул. Лесная, ул. Кирова, ул. Специалистов, ул. Кудашева).

27.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Васильевка

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое

27.11.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка

27.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка (МТФ Кормоцех).

27.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Гранная

27.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Пальная

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино

27.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

27.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

27.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро -Умет

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор"

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

27.11.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).

27.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).

27.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

пер. Восточный, ул. Восточная, ул. Путиловская, ул. Севастопольская, пер. Пархоменко, ул. Ульянова, ул. Нагорная, ул. Молодогвардейская, ул. Осипенко, ул. Расковой, ул. Пархоменко, ул. Корчагина, ул. Кубанская, ул. Волгоградская, ул. Гастелло

27.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Заволжье (ул. Волжская, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Лесной)

27.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Большая, ул. Калиновская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Песочная, ул. Специалистов, ул. Школьная)

27.11.2026 года с 10-30 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Васильевка (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Полевая)

26.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод

27.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское, ул. Кирова, пер Победы

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.