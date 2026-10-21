Энергетики сообщили, где отключат свет 22 и 23 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

22.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

22.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлый Ключ (ул. Садовая).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, п. Лесной, ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Лесничество, п. Лесной, ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Больничная).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8).

22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).

22.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Хуторская).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (ул. Буровик).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлый Ключ (ул. Садовая).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, п. Лесной, ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Лесничество, п. Лесной, ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Больничная).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

23.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

23.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

23.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Заречная).

23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний

23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин

23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Владимировка

23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Чапаевская, ул. Спортивная, ул. Суркова, ул. Рабочая, пер. Чапаевский, ул. Колхозная, ул. Куйбышевская)

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Малые Ключи

23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные дома

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Александровка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Шабановка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Павловка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Константиновка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Большая Федоровка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Подсолнечный

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Мордвинка

23.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

23.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь

23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки

23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Гранная

23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Пальная

23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Новая жизнь

23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Первокоммунарский

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Полевая, ул. Сафоновская, ул. Завьяловка, ул. Молодёжная).

23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Подбельск

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Малые Ключи

23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).

23.10.2026 года с 10-00 по 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Озерецкое (ул. Рабочая)

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная)

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная)

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

д. М. Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко)

23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная, п. Чапаевское Лесничество

23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.