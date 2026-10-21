Энергетики сообщили, где отключат свет 22 и 23 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
22.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).
22.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).
22.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Хуторская).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (ул. Буровик).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлый Ключ (ул. Садовая).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, п. Лесной, ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Лесничество, п. Лесной, ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Больничная).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8).
22.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).
22.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ветлянка (ул. Хуторская).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (ул. Буровик).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлый Ключ (ул. Садовая).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная-1, п. Лесной, ул. Лесная-2, ул. Молодежная, ул. Лесничество, п. Лесной, ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Больничная).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская-0,1,2,3,4,5,6,7,8).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-1, ул. Лесная-2).
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка
23.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).
23.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).
23.10.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Заречная).
23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Зеленовский
23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Верхний
23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Клин
23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Владимировка
23.10.2026 года с 08-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Чапаевская, ул. Спортивная, ул. Суркова, ул. Рабочая, пер. Чапаевский, ул. Колхозная, ул. Куйбышевская)
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Дмитриевка
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Малые Ключи
23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные дома
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Александровка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Шабановка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Павловка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Константиновка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Большая Федоровка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Стрела
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Подсолнечный
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Мордвинка
23.10.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).
23.10.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).
23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Шелехметь
23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Новинки
23.10.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Торновое
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Четыровка
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Гранная
23.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Пальная
23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Новая жизнь
23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Первокоммунарский
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино (ул. Полевая, ул. Сафоновская, ул. Завьяловка, ул. Молодёжная).
23.10.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Подбельск
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Дмитриевка
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Малые Ключи
23.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).
23.10.2026 года с 10-00 по 14-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Озерецкое (ул. Рабочая)
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная)
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная)
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
д. М. Томылово (ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко)
23.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск
ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная, п. Чапаевское Лесничество
23.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.