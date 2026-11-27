В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала

28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Рыжевой

28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

р. Кондурча

29.11.2026 года с 16-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка

30.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Романовка

30.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Кузюк (Водозабор).

30.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ЖСК "Горелый Хутор

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

массив Удача

30.11.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Озерная).

30.11.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).

30.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (КП Уютный Городок).

30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача).

30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка

30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Знамя Труда

30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Заволжье (ул. Волжская, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Лесной)

30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Большая, ул. Калиновская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Песочная, ул. Специалистов, ул. Школьная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.