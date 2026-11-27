В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Багана
28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Шентала
28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Рыжевой
28.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
р. Кондурча
29.11.2026 года с 16-00 до 20-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка
30.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Романовка
30.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Кузюк (Водозабор).
30.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ЖСК "Горелый Хутор
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Светлое Поле СНТ Светлопольские дачи (ул. Сиреневая).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Дубовая Роща
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
массив Удача
30.11.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (ул. Озерная).
30.11.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Верхняя Солонцовка (ул. Центральная).
30.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная-2).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СДТ Крутогорки, ул. Лесничество).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка (КП Уютный Городок).
30.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача).
30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Дмитриевка
30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Знамя Труда
30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Заволжье (ул. Волжская, ул. Луговая, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Лесной)
30.11.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Кашпир (ул. Большая, ул. Калиновская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Песочная, ул. Специалистов, ул. Школьная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.