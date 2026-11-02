Энергетики сообщили, где отключат свет с 3 по 5 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Тимашево

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верхняя Васильевка

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новое Фейзулово

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Горный

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Набережная).

03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

03.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Чапаевская, Первый Чапаевский переулок).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Угловая).

03.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

(ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Льва Толстого, ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Фрунзе, СНТ "Бытовик", СНТ "Механизаторов", СНТ "Энергетиков").

03.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Ленина).

03.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка

03.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная).

03.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

пгт. Безенчук:

ул. Северная, ул. Квартальная, ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Квартальная, ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Луговцева, ул. Безенчукская, ул. Новостепная, ул. Северная, пер. Троицкий, ул. Луговая, ул. Луговцева, ул. Демократическая, ул. Железнодорожная

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

04.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

04.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

05.11.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Волжская, ул. Лунная, ул. Краснопольская, ул. Театральная, ул. Восточный Массив; ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Производственный, проезд Пляжный, проезд Новый, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Хлебный, пер. Сельский, пер. Сергеевский, пер. Народный, пер. Урожайный).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.