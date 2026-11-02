Энергетики сообщили, где отключат свет с 3 по 5 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
03.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
п. Тимашево
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Николаевка
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Верхняя Васильевка
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новое Фейзулово
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Горный
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шпановка (ул. Набережная).
03.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Девлезеркино
03.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка (ул. Чапаевская, Первый Чапаевский переулок).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Чехова).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
03.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (ул. Угловая).
03.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
г. Жигулевск:
(ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Льва Толстого, ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Фрунзе, СНТ "Бытовик", СНТ "Механизаторов", СНТ "Энергетиков").
03.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка (ул. Ленина).
03.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка
03.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная).
03.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
пгт. Безенчук:
ул. Северная, ул. Квартальная, ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Квартальная, ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Луговцева, ул. Безенчукская, ул. Новостепная, ул. Северная, пер. Троицкий, ул. Луговая, ул. Луговцева, ул. Демократическая, ул. Железнодорожная
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
04.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
04.11.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Чехова).
04.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
05.11.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Волжская, ул. Лунная, ул. Краснопольская, ул. Театральная, ул. Восточный Массив; ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Производственный, проезд Пляжный, проезд Новый, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Хлебный, пер. Сельский, пер. Сергеевский, пер. Народный, пер. Урожайный).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.