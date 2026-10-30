В восьми районах области временно отключат свет с 30 октября по 3 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
31.10.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Аверьяновка
31.10.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Кузьминовка
31.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (ул. Рабочая, ул. Рябиновая).
01.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Мира).
01.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Садовая, пер. первый Садовый).
01.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Андреевка
01.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
п. Буревестник
02.11.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Бахилово
02.11.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Октябрьская).
02.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
с. Арзамасцевка
02.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Богатовский район:
п. Кутулукский
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новый Казбулат (ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Новая, ул. Сибирская).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Петровка (ул. Молодёжная, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Школьная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Елизаветинка
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Назаровка (ул. Заречная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Дубенка
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино (ул. Полевая, ул. Сафоновская, ул. Завьяловка, ул. Молодёжная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Подбельск
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Балахоновка (ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Молодёжная).
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Сухоречка (ул. Зелёная, ул. Бухара).
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ерандаево
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Андреевка
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ермаково
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Грачевка
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка
02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок
02.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).
02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Старая Дмитриевка
02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Малые Ключи
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Дорожная).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив Удача ул. Сокская).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Чехова).
02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).
02.11.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Любимовка
02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Шаровка
02.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Славкино
02.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
д. Калиновка
03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Шаровка
03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Славкино
03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
д. Калиновка
03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Украинка
03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Елшанка
03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Луч
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.