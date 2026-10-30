В восьми районах области временно отключат свет с 30 октября по 3 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.10.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Аверьяновка

31.10.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Кузьминовка

31.10.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Рабочая, ул. Рябиновая).

01.11.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Мира).

01.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Садовая, пер. первый Садовый).

01.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Андреевка

01.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Буревестник

02.11.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово

02.11.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Октябрьская).

02.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Арзамасцевка

02.11.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Кутулукский

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новый Казбулат (ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Новая, ул. Сибирская).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Петровка (ул. Молодёжная, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Школьная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Елизаветинка

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Назаровка (ул. Заречная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Дубенка

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Полевая, ул. Сафоновская, ул. Завьяловка, ул. Молодёжная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Подбельск

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка (ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Молодёжная).

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Сухоречка (ул. Зелёная, ул. Бухара).

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ермаково

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка

02.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок

02.11.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большие Пичерки (ул. Речная, ул. Дачная).

02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка

02.11.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Малые Ключи

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная, ул. Нагорная).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача ул. Сокская).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Кооперативная, ул. Школьная).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

02.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

02.11.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любимовка

02.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Шаровка

02.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Славкино

02.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Калиновка

03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Шаровка

03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Славкино

03.11.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Калиновка

03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Украинка

03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Елшанка

03.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Луч

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.