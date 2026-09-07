В шести районах области отключат свет с 8 по 10 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод).

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка

08.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

08.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская)

08.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Больничная, 1-й Проезд).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

массив Крутогорки СДТ № 6 (кад.номер).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (Искра) (ул. Киндяковская).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

08.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

08.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Мамыково

08.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Новый План)

08.09.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

08.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Липовая)

09.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Песочная)

09.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Красновка

09.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Березки

09.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, Молокозавод).

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

09.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа (ул. Болотная, ул. Эмтесская, ул. Нижняя, ул. Молодежная, ул. Речная, ул. Новая, ул. Прямая, ул. Школьная, ул. Новая).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

массив Крутогорки СДТ № 6 (кад.номер).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (Искра) (ул. Киндяковская).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

09.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Вулкан

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

09.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

09.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

09.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

09.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

09.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Мамыково

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

10.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа (ул. Молодежная, ул. Речная, ул. Новая, ул. Прямая, ул. Школьная, ул. Новая., ул. Болотная, ул. Эмтесская, ул. Нижняя)

10.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Животноводов, ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Набережная, ул. Александровская, ул. Армянская, ул. Тульская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Сатха, ул. Н. Степаняна, ул. И. Багрямяна, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Н. Судакова, Смоленская, ОПХ. "Воскресенка", ЖМ "Чистые пруды", ЖМ "Лесное", проезд Производственный, проезд С. Орлова, переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.