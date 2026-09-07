Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова провела встречу с жителями в Чапаевске

Жители обращались с вопросами по возможностям трудоустройства, профессионального обучения, открытия своего дела, трудовым отношениям, размеру пособия по безработице, также на приеме были представители работодателей.

"Такие встречи проводятся сейчас во всех муниципалитетах, — подчеркнула Ольга Фурсова, — в ходе общения есть возможность адресно рассказать жителям, какие услуги оказывают кадровые центры в настоящее время, какие сервисы существуют, и какую помощь может получить человек в его конкретной ситуации. Не менее важно, чтобы работодатели, которые находятся на территории муниципалитетов, знали обо всех мерах поддержки со стороны кадровых центров, потому что перечень достаточно развернут".

При содействии кадровых центров граждане могут пройти профессиональное обучение, подобрать другое место работы, повысить свою квалификацию, поработать с психологом и профконсультантом, может быть определить какой-то новый для себя карьерный трек.

Работодатели в рамках мероприятий национального проекта "Кадры" могут получить финансовую помощь на создание рабочих мест при трудоустройстве граждан, имеющих инвалидность, в том числе ветеранов СВО, и возмещение затрат на заработную плату при трудоустройстве определенных категорий граждан.

Каждый из посетителей получил ответ на свои вопросы и, в свою очередь, поделился впечатлениями о взаимодействии с кадровыми центрами.

"Была рада возможности попасть на прием к министру труда, — поделилась жительница Чапаевска Мария Тюрина. — Меня интересовали меры поддержки при открытии собственного дела. Теперь знаю, что делать дальше. Буду составлять бизнес-план, а затем снова обращусь в кадровый центр, чтобы на каждом этапе консультироваться со специалистами".