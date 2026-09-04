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Молодежная политика Общество

"Вместе против терроризма": В Доме дружбы народов Самарской области молодежь и эксперты обсудили как не стать жертвой манипуляций

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме дружбы народов Самарской области прошла просветительская встреча для студентов, посвященная вопросам противодействия терроризму, экстремизму и опасным формам онлайн-воздействия. В рамках мероприятия участники познакомились с фотовыставкой "Кадры Памяти", посвященной последствиям террористических актов в современной истории России, а также с экспозицией "Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013–2014 годов на Украине".

Фото: ГКУ СО "Дом дружбы народов"

В память о жертвах терактов была объявлена минута молчания, которая задала серьезный тон последующему разговору о личной ответственности и коллективной безопасности. Участниками мероприятия стали более 90 студентов из пяти колледжей Самары.

Ключевым элементом встречи стал прямой диалог молодежи с экспертами. Представитель министерства внутренней политики Самарской области разъяснил, как проявляется террористическая идеология и какие внешне безобидные установки могут нести реальную угрозу. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Владимир Тамбовцев на практических примерах показал, как злоумышленники выстраивают контакт с молодыми людьми — от предложений легкого заработка до психологического давления и угроз. Особое внимание уделили информационной безопасности: представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов разобрал типичные сценарии вовлечения молодежи в противоправную деятельность через интернет и обозначил признаки опасных коммуникаций.

Эмоциональный и смысловой акцент программы был связан с темой единства и сплоченности общества. Своим опытом поделился Андрей Бережнов, сотрудник Дома дружбы народов, участник специальной военной операции. Он подчеркнул, что победить терроризм и фашизм можно только сообща: "Я три года провел на передовой и убедился: когда мы вместе, мы непобедимы. В моем подразделении служили люди разных национальностей, и мы были одним целым. Терроризм и фашизм пытаются разделить нас, но победить их можно только сообща. Пока мы едины — у терроризма нет будущего".

Практическая часть встречи включала демонстрацию социальных видеороликов о методах вербовки, разбор реальных ситуаций и интерактивный кроссворд "Что ты знаешь о терроризме". Формат позволил не только донести важную информацию, но и закрепить ее через активное участие: студенты отвечали на вопросы, обсуждали примеры и учились распознавать признаки манипуляции и давления.

Мероприятие соответствует задачам Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года — в частности, укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального согласия и профилактике экстремистских проявлений. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, такая работа приобретает особое значение: она показывает не только культурное многообразие страны, но и практическую сторону единства — способность общества сохранять взаимное доверие и совместно противостоять угрозам. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, важнейшим условием общего успеха является единство российского многонационального общества.

Дом дружбы народов Самарской области продолжит просветительскую и профилактическую работу с молодежью во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, общественными организациями и учебными заведениями. Такие инициативы — важный вклад в обеспечение безопасности региона и страны в целом.

 

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