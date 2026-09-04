Иван Носков: "За два месяца с правобережья и островов вывезено более 80 тонн отходов"

В Самаре выстроили систему вывоза мусора с правобережья и островов: совместно с предпринимателями и регоператором АО "Экология" определены удобные точки складирования отходов на островах, установлены 20 сборно-разборных площадок, восемь дополнительных контейнеров для сбора мусора. Об этом в своем канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.

Кроме того, период вывоза мусора продлен до ноября, до окончания навигации. За два месяца с правобережья и островов вывезено более 80 тонн отходов.

Продолжается работа по заключению договоров между предпринимателями и регоператором. Сегодня их уже 30, еще несколько - "на подходе".

"Благодарю министра природных ресурсов Самарской области Артема Ефимова и руководителя регоператора АО "Экология" Максима Паиса за поддержку. После выезда на встречу с предпринимателями на острова началась системная работа и дело сдвинулось с мертвой точки. Вопросы еще остаются, но решаются в режиме диалога", - пишет Иван Носков.