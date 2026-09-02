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Иван Носков: "Маршруты подхода к школам должны быть безопасными"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рабочего объезда города накануне Дня знаний глава Самары Иван Носков проверил качество нанесения дорожной разметки около общеобразовательных учреждений. В числе участков — ул. Шверника от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной, где проходит маршрут школьного автобуса, и ул. Солнечная до перекрестка с ул. Георгия Димитрова. Здесь расположены школы №№ 139, 149 им. Баранова, 154 и 175.

"В День знаний дети с родителями идут в обновленные, отремонтированные классы, и маршруты подхода к школам также должны быть безопасными, приведенными к нормативу. Все локации и виды разметки на переходах у школ определены сотрудниками ГИБДД согласно нормативам и правилам дорожного движения. Работы по нанесению разметки в городе продолжаются. Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний, которые возникли в ходе приемки", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков. 

Всего в областной столице разметка нанесена на 168 участках дорог у школ, в выходные дни подрядная организация устраняла выявленные недочеты. Для долговечности и видимости в темное время суток и при плохой погоде в разметке используется износостойкий термопластик со светоотражением за счет микростеклошариков.

"До конца октября в Самаре продолжается обновление разметки и на других участках городской дорожной сети. На аварийно-опасных участках, запланированных к ремонту, наносят разделительные линии специальной светоотражающей краской. На участках, уже отремонтированных в этом году, применяют термопластик и холодный пластик", — рассказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. 

Напомним, также в Самаре предусмотрено нанесение разметки после ремонта дорог, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы по нанесению разметки "Дети" и "Пешеходный переход" были завершены в городе к 1 сентября.

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