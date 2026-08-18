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Иван Носков: "Мониторинг ситуации в городе после ливня и штормового ветра продолжается"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 августа коммунальные и дорожные службы Самары завершили ликвидацию последствий залповых ливней, шквалистого ветра и грозы. Вечером 17 августа в городе выпало одновременно более 12 мм осадков, что составляет 29% от месячной нормы. Штормовой ветер достигал 18 метров в секунду.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По поручению главы Самары Ивана Носкова, городские службы провели дополнительную прочистку ливневых колодцев накануне шторма, выставили дежурную спецтехнику для ликвидации подтоплений в районах, где ливневка отсутствует. Для устранения последствий непогоды было задействовано 268 единиц спецтехники и 506 рабочих.

"Мониторинг ситуации в городе после ливня и штормового ветра продолжается. Проверил утром работу городских служб. Опыт этого лета показал, что дорожные и коммунальные службы Самары способны оперативно включаться в работу для наведения порядка в городе после неблагоприятных природных явлений, задействуют необходимую по составу и количеству спецтехнику. Благодарю всех сотрудников за качественную работу. Пострадавших и сбоев в работе общественного транспорта из-за последствий непогоды не зафиксировано. На этой неделе метеорологи еще прогнозируют дожди, но уже не такие сильные", — подчеркнул глава Самары Иван Носков.

В ночь в первую очередь расчищены от упавших веток деревьев улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Залповые ливни привели к небольшим подтоплениям в местах неоснащенных ливневой канализаций. Откачку в ночную смену проводили на 5-й Просеке, на Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе, улицах Магистральной, Олимпийской, на проспекте Карла Маркса и других участках.

"Система ливневой канализации сработала неплохо, но перед осенним сезоном дождей дополнительно проведем ее расчистку от листьев и мусора. При дождях особое внимание уделяем участкам, где ливневая канализация пока отсутствует. Туда спецтехника направляется сразу после получения неблагоприятного прогноза. К утру понедельника откачано 245 куб.м воды. В ночь сосредоточили усилия на уборке веток, стволов упавших деревьев с дорог и тротуаров. Ранним утром начали вывоз, к настоящему моменту отработано более 20 адресов", — сказал заместитель главы Самары Евгений Владимирский.

Согласно прогнозам ФГБУ "Приволжское УГМС" Росгидромета, температурные значения на текущей неделе пойдут вверх до отметки +31 градус. Сильных дождей не прогнозируется.

Напомним, во время штормового предупреждения не рекомендуется укрываться и парковать автотранспорт под деревьями и неустойчивыми конструкциями. При подтоплении подвалов домов, отмосток, защищающих фундамент, или других придомовых территорий жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию или подать заявку через онлайн-сервис системы "ГИС ЖКХ", приложение "Госуслуги Дом". Если вы стали свидетелем происшествий на улично-дорожной сети (упавшее дерево, поломанные ветки, обрыв кабелей контактной сети, связи, электричества, повреждение автомобилей и т. д.), незамедлительно сообщайте по номеру 112.

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