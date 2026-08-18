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Россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты: исследование ВТБ

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Главным требованием к зарплатной карте остаётся бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Этот критерий назвали приоритетным абсолютное большинство опрошенных, обогнав по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток.

Однако за внешним единообразием запросов скрываются глубокие региональные различия. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удалённостью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих продуктов, — здесь люди воспринимают банк не просто как хранилище средств, а как экосистемного партнёра.

При выборе зарплатного банка россияне в первую очередь ориентируются на программу лояльности и территориальную доступность: близость отделений и банкоматов остаётся решающим аргументом для многих категорий клиентов. Поэтому банки всё чаще предлагают целевые условия для отдельных профессиональных групп.

Структура зарплатных банков тоже зависит от региона. В Приволжском округе доминируют крупные государственные банки, тогда как в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков.

Исследование также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причём в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришёл через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции.

Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены своим текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.

Сразу после зачисления зарплаты около половины россиян оставляют все средства в основном банке. Ещё треть респондентов часть зарплаты переводят на карты других банков, чтобы получить более высокий кешбэк или воспользоваться выгодными депозитными предложениями. Сервисами автоматического перевода через СБП по установленному графику пользуется меньшинство, хотя на Северном Кавказе доля подключивших такие автоплатежи заметно выше среднего по стране.

Полученные данные лягут в основу дальнейшего развития зарплатных продуктов, а региональные различия станут ориентиром для точечной настройки сервисов. Главный вывод исследования: зарплатный клиент остаётся самым консервативным, но именно он требует наиболее персонализированного подхода, и банки, способные учесть местную специфику, получают не просто клиента, а долгосрочные отношения на годы вперёд.

Гид потребителя

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