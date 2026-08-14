Дмитрий Бочеров (ОТП Банк) занял 7-е место в рейтинге руководителей Premium Banking

Дмитрий Бочеров, начальник управления по развитию премиального и состоятельного сегмента ОТП Банка занял 7-е место в ежегодном рейтинге руководителей подразделений Premium Banking российских банков, подготовленном "Банковским обозрением" совместно с агентством "БизнесДром".

Дмитрий Бочеров работает в финансовой сфере с 2006 года. Последние десять лет он занимает руководящие позиции, отвечая за запуск и развитие продуктов и сегментов, а также управление продуктовыми командами.

Всего в рейтинг руководителей premium-подразделений вошли 14 руководителей российских подразделений Premium Banking. Эксперты оценивали не только профессиональный опыт и публичную активность руководителей, но и их вклад в развитие премиального бизнеса: динамику клиентской базы, качество реализованных маркетинговых и кобрендовых проектов, а также роль руководителя в формировании стратегии и развитии направления.