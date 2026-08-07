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ВТБ: россияне увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ВТБ, россияне продолжают увеличивать траты на здоровый образ жизни. За первое полугодие расходы клиентов банка на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июль клиенты ВТБ потратили более 52 млрд рублей на спортивное питание, одежду и походы в спортивные клубы, при этом совершив 15 млн платежей — на 18% больше, чем годом ранее. Средний чек на товары и услуги составил 3,3 тыс. рублей, что на 20% выше показателя первого полугодия 2025 года.

По тратам на спорт традиционно лидирует Москва — 15,9 млрд рублей. Далее следуют Санкт-Петербург с 5,7 млрд рублей, Нижний Новгород — 1 млрд рублей, Екатеринбург с 919 млн рублей и Новосибирск с 803 млн рублей. По числу транзакций рейтинг городов немного отличается: в лидерах также Москва и Санкт-Петербург, а на третьем месте — Новокузнецк. В топ-5 также вошли Новосибирск и Екатеринбург.

Пик расходов на спорт в 2026 году пришелся на май — эта динамика совпадает с прошлогодней. А вот месяц с минимальными тратами изменился: если в 2025 году это был январь, то в этом году — апрель.

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