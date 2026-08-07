Вячеслав Федорищев впервые вручил знак "За вклад в развитие Самарской области" выдающимся жителям

Губернатором Самарской области учрежден знак "За вклад в развитие Самарской области", который вручается гражданам, внесшим вклад в развитие Самарской области в сфере экономики, производства, науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи, строительства, местного самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную, благотворительную, политическую и иную деятельность, направленную на развитие Самарской области.
Соответствующее распоряжение ранее было опубликовано на официальном портале регионального правительства.
В пятницу, 7 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил этот почетный знак жителям региона, внесшим большой вклад в развитие региона: начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области Сергею Абрамову, Герою Российской Федерации Максиму Девятову, начальнику центра специальной связи и информации Федеральной Службы охраны Российской Федерации в Самарской области Сергею Покацкому, настоятелю храма святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца Протоиерею Иоанну Валерьевичу Мохову, главному федеральному инспектору по Самарской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилу Феоктистову.
"Знак "За вклад в развитие Самарской области" - не итог работы человека, это признание от региона, от жителей, от правительства тем людям, которые, уже состоявшись в своей профессии, по-настоящему изменили то или иное направление в лучшую сторону", - отметил Вячеслав Федорищев.
"Расцениваю эту награду как наш совместный труд. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти - все мы одна команда, команда президента России. И основная наша задача - выполнение поручений президента, которые направлены на то, чтобы наши жители, наши земляки жили лучше и достойнее", - сказал Михаил Феоктистов.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???