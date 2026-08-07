Вячеслав Федорищев впервые вручил знак "За вклад в развитие Самарской области" выдающимся жителям

Губернатором Самарской области учрежден знак "За вклад в развитие Самарской области", который вручается гражданам, внесшим вклад в развитие Самарской области в сфере экономики, производства, науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи, строительства, местного самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную, благотворительную, политическую и иную деятельность, направленную на развитие Самарской области.

Соответствующее распоряжение ранее было опубликовано на официальном портале регионального правительства.

В пятницу, 7 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил этот почетный знак жителям региона, внесшим большой вклад в развитие региона: начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области Сергею Абрамову, Герою Российской Федерации Максиму Девятову, начальнику центра специальной связи и информации Федеральной Службы охраны Российской Федерации в Самарской области Сергею Покацкому, настоятелю храма святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца Протоиерею Иоанну Валерьевичу Мохову, главному федеральному инспектору по Самарской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилу Феоктистову.

"Знак "За вклад в развитие Самарской области" - не итог работы человека, это признание от региона, от жителей, от правительства тем людям, которые, уже состоявшись в своей профессии, по-настоящему изменили то или иное направление в лучшую сторону", - отметил Вячеслав Федорищев.

"Расцениваю эту награду как наш совместный труд. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти - все мы одна команда, команда президента России. И основная наша задача - выполнение поручений президента, которые направлены на то, чтобы наши жители, наши земляки жили лучше и достойнее", - сказал Михаил Феоктистов.