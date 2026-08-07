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Армия Общество

В Самарской области растет интерес к службе по контракту в войсках беспилотных систем

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается отбор на службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. Особую популярность среди кандидатов приобретают войска беспилотных систем - современный и высокотехнологичный род войск Российской Федерации.

Как отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Самарской области Джангар Мутаев, количество обращений по направлению "Войска беспилотных систем" постоянно растет.
Кандидаты отмечают перспективность службы в данном роде войск, возможность освоения востребованных технических навыков и участие в выполнении боевых задач дистанционно с использованием современной техники.

Среди тех, кто решил связать свою жизнь с защитой Родины, - Иван, проходивший срочную службу в сухопутных войсках в должности оператора-наводчика боевой машины пехоты. После завершения срочной службы он решил заключить контракт и освоить новую специальность - оператора FPV-дрона. Иван уверен, что войска беспилотных систем могут стать наиболее правильным и перспективным выбором: "Это, наверное, выбор каждого мужчины - быть мужчиной, оставаться мужчиной, тем более что  сейчас такое время - надо Родину защищать".

Еще один кандидат, Савелий, уже имеет навыки управления беспилотниками, полученные во время обучения в МЧС. Изначально он планировал охранять леса, однако гражданской службе предпочел военную. По его словам, желание встать на защиту Родины и примеры друзей, уже заключивших контракт, стали для него решающими.

Для военнослужащих, проходящих службу в войсках беспилотных систем, предусмотрены специальные условия. "Выполнение боевых задач в данном роде войск происходит дистанционно, путем управления беспилотной техникой. В случае заключения контракта и прохождении службы в данном роде войск заключается специальный контракт с дополнительным соглашением, согласно которому гарантировано, во-первых, двухмесячное обучение по той или иной специальности войск беспилотных систем, а также через год прохождения военной службы гарантировано увольнение", - пояснил Джангар Мутаев.

В регионе ведется набор во все рода войск. Заключить контракт могут мужчины в возрасте от 18 до 64 лет, годные по состоянию здоровья.

Напомним, с 1 августа единовременная выплата при заключении контракта в Самарской области составляет более 1,4 млн рублей. Кроме того, предусмотрена возможность списания долгов до 10 млн рублей.

В регионе также действует выплата за содействие в привлечении на службу по контракту - 800 тыс. рублей за привлечение кандидатов из других регионов и 100 тыс. рублей за привлечение жителей Самарской области.

Подробную информацию о военной службе по контракту можно получить:
● в военкомате по месту жительства;
● в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 147;
● по телефону пункта отбора: 8 (846) 332-39-37;
● на "горячей линии" Самарской области по отбору граждан на военную службу: 8 800 2019 117;
● на сайте https://contract63.samregion.ru

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