Родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества

В пятницу, 17 апреля, первый заместитель губернатора - председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Церемония состоялась в здании областного правительства.
За самоотверженность орденами Мужества награждены (посмертно):
младший сержант Ищенко Владимир Алексеевич
рядовой Ковалев Константин Сергеевич
старший лейтенант Макарцев Юрий Александрович
ефрейтор Майоров Александр Владимирович
младший сержант Моисеев Юрий Петрович
младший сержант Попов Николай Викторович
сержант Сидубаев Леонид Геннадьевич
ефрейтор Феклистов Анатолий Александрович
сержант Хохлов Андрей Анатольевич
Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту