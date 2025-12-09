Ветераны СВО из Самарской области приняли участие во Всероссийском "Туре для СВОих"

С 3 по 6 декабря 75 ветеранов СВО из девяти регионов России приняли участие во Всероссийской акции "Тур для СВОих". Проект, организованный Межрегиональной общественной организацией "Первый Патриот" и Агентством инклюзивного туризма "Особый тур", объединил ветеранов СВО из Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Москвы, Липецкой, Свердловской, Ярославской, Московской и Ленинградской областей.

Центральной площадкой для проведения тура стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Главная цель маршрута — оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. Участники посетили знаковые объекты Санкт-Петербурга, включая Исаакиевский собор, Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина, Петропавловскую крепость, Музей РЖД и Крейсер Аврора.

Особое внимание было уделено физической реабилитации: для ветеранов СВО был организован семинар по адаптивному спорту и открытая тренировка в Школе бокса им. А. Морозова.

В Ленинградской области состоялась акция "Одно сердце, одна Родина, один флаг": в парке "Песчанка" прошло торжественное развертывание самого большого Государственного флага РФ.

Ветераны также посетили мемориал "Разорванное кольцо" на Румболовской горе, где возложили цветы в память о защитниках блокадного Ленинграда. Завершением программы стало посещение Мультицентра социальной и трудовой интеграции, что подчеркнуло важность дальнейшей работы по адаптации ветеранов.

Организаторы проекта выражают уверенность, что этот этап "Тура для СВОих" стал не только важным вкладом в реабилитацию и адаптацию ветеранов, но и мощным стимулом для укрепления патриотического духа, а также яркой демонстрацией общественной поддержки нашим героям со всех уголков страны.

"Такие проекты для участников СВО очень важны сегодня. И я очень рад, что наши ребята из Самарской области смогли принять в нем участие. Необходимо создавать возможности для реабилитации, для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни через вовлечение их в спорт, их участие в таких поездках, в активной общественной жизни. Чтобы они чувствовали, что они нужны, что их опыт востребован. И эта системная работа в Самарской области выстроена и ведется на высоком уровне благодаря губернатору и ответственным органам власти, и конечно, благодаря неравнодушным жителям, которые словом и делом вносят вклад в приближение победы", — отметил участник СВО, чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов.