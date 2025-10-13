Участник "Школы героев" Максим Баранович готовит бойцов для фронта

В Самарской области на специально оборудованном полигоне проходят интенсивные тренировки для добровольцев, готовящихся, в том числе, к командировке в зону специальной военной операции. Занятия ведет опытный инструктор — Максим Баранович — участник второго потока программы "Школа героев", которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".
Максим — ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению. После возвращения с фронта герой посвятил себя патриотическому воспитанию и подготовке резерва.
"Наша задача — растить патриотов, воинов и настоящих мужчин, — подчеркивает Максим. — Здесь ребята проявляют характер и тренируются с полной отдачей, практически наравне со взрослыми".
Программа тренировок моделирует реальные боевые условия. Добровольцы отрабатывают штурм лестничных пролетов, точное ведение огня и тактику передвижения в зданиях. Особое внимание уделяется тактической медицине — навыку, который неоднократно спасал жизнь самому Максиму на фронте.
Среди курсантов — люди самых разных гражданских профессий. Уже год проходит подготовку дизайнер интерьеров из Кинельского района Александр: "Максим — грамотный инструктор и хороший педагог, потому что мало показать, надо еще, чтобы мы поняли. Считаю, такие знания важны — хотелось бы быть готовым, если вдруг потребуется от нас наш вклад".
Такую же готовность Максим воспитывает и в других ребятах. Для самого героя это стало новой, не менее важной, формой служения Отечеству.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
