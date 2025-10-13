16+
Армия Общество

Участник "Школы героев" Максим Баранович готовит бойцов для фронта

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области на специально оборудованном полигоне проходят интенсивные тренировки для добровольцев, готовящихся, в том числе, к командировке в зону специальной военной операции. Занятия ведет опытный инструктор — Максим Баранович — участник второго потока программы "Школа героев", которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

Фото: Алексей Беловолк

Максим — ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению. После возвращения с фронта герой посвятил себя патриотическому воспитанию и подготовке резерва.

"Наша задача — растить патриотов, воинов и настоящих мужчин, — подчеркивает Максим. — Здесь ребята проявляют характер и тренируются с полной отдачей, практически наравне со взрослыми".
Программа тренировок моделирует реальные боевые условия. Добровольцы отрабатывают штурм лестничных пролетов, точное ведение огня и тактику передвижения в зданиях. Особое внимание уделяется тактической медицине — навыку, который неоднократно спасал жизнь самому Максиму на фронте.

Среди курсантов — люди самых разных гражданских профессий. Уже год проходит подготовку дизайнер интерьеров из Кинельского района Александр: "Максим — грамотный инструктор и хороший педагог, потому что мало показать, надо еще, чтобы мы поняли. Считаю, такие знания важны — хотелось бы быть готовым, если вдруг потребуется от нас наш вклад".

Такую же готовность Максим воспитывает и в других ребятах. Для самого героя это стало новой, не менее важной, формой служения Отечеству.

