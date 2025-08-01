Участник "Школы Героев" Андрей Растегаев вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Участник второго потока "Школы Героев", ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев успешно преодолел отбор среди 70 тыс. заявок и вышел в полуфинал всероссийского конкурса "Быть, а не казаться".

Масштабный проект, который поддерживает и развивает традиции наставничества во всех сферах жизни, реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. В конкурсе участвуют школьники и студенты, педагогические работники, общественники и, что особенно важно, герои специальной военной операции. Объединяя поколения, конкурс помогает передавать опыт, ценности и навыки от тех, кто уже доказал свое лидерство и верность родине.

С 4 по 6 августа 2025 г. в Чебоксарах пройдет полуфинал, где соберутся лучшие наставники страны. Андрей Растегаев представит Самарскую область, поделившись своим опытом работы с ветеранами и молодежью, а также авторскими методиками воспитания и мотивации.

Андрей — не просто наставник, но и активный участник Ассоциации ветеранов СВО. Его жизнь посвящена службе, помощи людям и передаче знаний новому поколению. Участие в конкурсе — это не только личный успех, но и возможность продемонстрировать, что в Самарской области готовят настоящих профессионалов и патриотов.

"На фронте нас согревали детские письма — они придавали сил в самые трудные минуты. После возвращения я решил, что должен отдавать эту теплоту тем, кто нас поддерживал. Я окончил курс "Педагог дополнительного образования" в РЭУ им. Плеханова и теперь провожу уроки мужества в школах в рамках проекта "Разговор о важном", — рассказывает герой. — Каждое письмо, каждый треугольник с пожеланиями — для бойца это бесценно. Мы должны сохранить память о событиях СВО и передать ее следующим поколениям, чтобы подвиги не были забыты. Именно поэтому я подал заявку на конкурс "Быть, а не казаться". 70 тыс. участников — это огромная сила. Ведь за каждым наставником — десятки ребят, а вместе мы воспитываем страну настоящих патриотов. С таким поколением у России — сильное будущее. Мы верим: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"

Также Андрей проходит обучение по программе "Школа героев", которая создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев". Школа помогает ветеранам СВО находить себя в мирной жизни, реализовывая социально важные инициативы.