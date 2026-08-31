Служба в инновационном роде войск и возможность получить востребованную профессию: в Самарской области продолжается отбор в войска беспилотных систем

Все большей популярностью среди граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, пользуются войска беспилотных систем. Ежедневно поступает порядка 10 заявок от желающих служить в этом роде войск. О преимуществах службы в войсках беспилотных систем рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в ВС РФ по Самарской области Джангар Мутаев.

"Войска беспилотных систем — инновационный род войск, созданный в начале текущего года. У этого рода войск есть ряд преимуществ. Военнослужащие выполняют боевые задачи дистанционно: управляют беспилотной техникой, занимаются ее ремонтом, обслуживанием и программированием. Контракт для прохождения службы в этих войсках жестко ограничен одним годом с гарантированным увольнением через один год при желании гражданина. Также для поступивших в войска беспилотных систем обязательна двухмесячная подготовка по выбранной специальности", — рассказал Джангар Мутаев.

К кандидатам к поступлению в войска беспилотных систем есть ряд требований. Прежде всего это возраст до 45 лет — для операторов беспилотников, до 35 лет — для операторов FPV-дронов, а также категории годности по здоровью: А, Б или В.

Опыт не обязателен: обучение предусмотрено для всех желающих, но приветствуется наличие навыков, например, геймерский опыт, работа с микроэлектроникой.

Важно, что по окончании обучения выдается сертификат об окончании курса. После увольнения гражданину присваивается воинская учетная специальность, что подтверждает его профессиональные навыки и позволяет применять их в мирной жизни. БПЛА — это востребованное направление активно развивается как в Вооруженных Силах, так и в гражданской сфере.

В войсках беспилотных систем помимо единовременной региональной и федеральной выплаты, общий размер которой сейчас в Самарской области составляет 1,4 млн рублей, и ежемесячного денежного содержания от 210 тыс. рублей предусмотрены достойные выплаты за уничтожение вражеской техники:

до 1 миллиона рублей за единицу тяжелой бронетехники ("Абрамс", "Леопард");

500 тысяч рублей за самолет или вертолет;

около 150 тысяч рублей за боевую машину пехоты.

Срок службы в войсках беспилотных систем — 1 год. При этом сюда входит и 2 месяца обязательного обучения. Также предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, который предоставляется перед окончанием срока службы.

"Наибольшей популярностью в последнее время служба в беспилотных войсках пользуется у студентов, молодых людей в возрасте 20–25 лет. Для них это хорошая возможность получить дополнительную востребованную специальность, а также все льготы и социальные гарантии, которые предусмотрены для участников специальной военной операции в государстве и в Самарской области", — подчеркнул Джангар Мутаев.