16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями" На горе Могутовой высадили более 4 тыс. саженцев На Самарской Луке на реконструкцию закрывается "Дом лисы" В Самаре открыли движение по ул. Молодогвардейской Выходные в Самарской области будут холодными и дождливыми

Общество

Сбер: стартовала регистрация на "Бессмертный полк онлайн"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 апреля открылась регистрация для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Подать заявку можно на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая включительно. Технологический партнёр — Сбер.

Акция проходит в партнёрстве с движением "Бессмертный полк России". Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе. Это можно сделать по номеру телефона, через Сбер ID, с помощью VK ID, "Одноклассников" и MAX. Подтверждение входа по номеру телефона обеспечивает СберМобайл. Если анкета вашего героя уже проходила модерацию ранее, повторно отправлять её не нужно — он автоматически будет включён в шествие этого года.

В год своего 185-летия Сбер продолжает традицию быть вместе со страной — и в сложные периоды, и в моменты единения. Эта преемственность проходит через всю историю банка: в годы Великой Отечественной войны его сотрудники уходили на фронт, отделения становились бомбоубежищами и пунктами сбора средств для армии. Сегодня, опираясь на свои технологии, Сбер поддерживает эту связь поколений, помогает сохранять историческую память и объединять людей. Банк ежегодно становится технологическим партнёром цифрового шествия и обеспечивает полный цикл: приём анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию в день проведения акции. В особенном приоритете — безопасность и стабильность платформы: все данные пользователей надёжно защищены, а система выдерживает пиковые нагрузки в дни проведения акции.

Особое внимание уделено работе с фотографиями героев. Нейросеть Kandinsky помогает сделать качество изображений лучше, восстановить детали и при необходимости добавить цвет — всё это доступно во время загрузки фото в анкету.

Цифровое шествие пройдёт 9 мая в 12:00 по местному времени. После авторизации каждый увидит своего героя в числе первых участников шествия — без ожидания в общем потоке.

Во время шествия будет доступна функция "Связаться с потомком" — пользователи смогут отправить заявку, чтобы пообщаться с родственниками других участников акции.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

За каждой анкетой — судьба человека и история семьи. Поэтому так важно, чтобы участие в "Бессмертном полке онлайн" было простым и доступным для каждого. Надёжность и безопасность платформы — наш приоритет, потому что речь идёт о самой дорогой памяти. Для нас это не просто технологический проект, а возможность помочь людям поделиться воспоминаниями о своих близких с миллионом человек и сохранить связь поколений.

В 2026 году проекты ко Дню Победы дают старт юбилейному году Сбера "185 лет вместе со страной". По традиции одной из первых стала памятная акция на мемориальном комплексе в подмосковном Щекутино в честь 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Сбер ежегодно проводит множество мероприятий для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов: волонтёрские программы, благотворительные проекты и системную работу с мемориальным наследием.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3