Сбер: стартовала регистрация на "Бессмертный полк онлайн"

23 апреля открылась регистрация для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Подать заявку можно на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая включительно. Технологический партнёр — Сбер.

Акция проходит в партнёрстве с движением "Бессмертный полк России". Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе. Это можно сделать по номеру телефона, через Сбер ID, с помощью VK ID, "Одноклассников" и MAX. Подтверждение входа по номеру телефона обеспечивает СберМобайл. Если анкета вашего героя уже проходила модерацию ранее, повторно отправлять её не нужно — он автоматически будет включён в шествие этого года.

В год своего 185-летия Сбер продолжает традицию быть вместе со страной — и в сложные периоды, и в моменты единения. Эта преемственность проходит через всю историю банка: в годы Великой Отечественной войны его сотрудники уходили на фронт, отделения становились бомбоубежищами и пунктами сбора средств для армии. Сегодня, опираясь на свои технологии, Сбер поддерживает эту связь поколений, помогает сохранять историческую память и объединять людей. Банк ежегодно становится технологическим партнёром цифрового шествия и обеспечивает полный цикл: приём анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию в день проведения акции. В особенном приоритете — безопасность и стабильность платформы: все данные пользователей надёжно защищены, а система выдерживает пиковые нагрузки в дни проведения акции.

Особое внимание уделено работе с фотографиями героев. Нейросеть Kandinsky помогает сделать качество изображений лучше, восстановить детали и при необходимости добавить цвет — всё это доступно во время загрузки фото в анкету.

Цифровое шествие пройдёт 9 мая в 12:00 по местному времени. После авторизации каждый увидит своего героя в числе первых участников шествия — без ожидания в общем потоке.

Во время шествия будет доступна функция "Связаться с потомком" — пользователи смогут отправить заявку, чтобы пообщаться с родственниками других участников акции.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

За каждой анкетой — судьба человека и история семьи. Поэтому так важно, чтобы участие в "Бессмертном полке онлайн" было простым и доступным для каждого. Надёжность и безопасность платформы — наш приоритет, потому что речь идёт о самой дорогой памяти. Для нас это не просто технологический проект, а возможность помочь людям поделиться воспоминаниями о своих близких с миллионом человек и сохранить связь поколений.

В 2026 году проекты ко Дню Победы дают старт юбилейному году Сбера "185 лет вместе со страной". По традиции одной из первых стала памятная акция на мемориальном комплексе в подмосковном Щекутино в честь 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Сбер ежегодно проводит множество мероприятий для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов: волонтёрские программы, благотворительные проекты и системную работу с мемориальным наследием.