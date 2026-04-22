Прибрежный парк в Тольятти предлагают отдать под элитное жилье Школам, учреждениям СПО и вузам Самарской области открыт доступ к проекту "Уроки кинограмотности" Ветеран СВО и участник "Школы Героев" обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области В Самарской области завершился межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Молодые — молодым: в Самарской области 65 человек стали Проводниками смыслов весенней кампании

Прибрежный парк в Тольятти предлагают отдать под элитное жилье

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти вновь активно обсуждают будущее Прибрежного парка в Автозаводском районе. 14 апреля прошли общественные слушания по развитию этой территории, а на этой неделе тему подхватили в городской думе на заседании профильной комиссии.

Территорию между набережной Автозаводского района и улицей Спортивной за последние два десятилетия неоднократно обещали обжить и облагородить. Эта земля считалась резервом для создания зон отдыха.

История у этой территории долгая и с горьким привкусом. В 2005–2007 годах тольяттинский предприниматель и политик Владимир Кожухов обещал на этом месте реализовать масштабный проект: на картинках архитекторы рисовали насыпные острова прямо в Волге, марины для яхт и парк с героями произведений Сент-Экзюпери. Закончилась все, однако, уголовным делом о взятке мэру Николаю Уткину в 150 млн рублей. Скандал похоронил проекты.

Сегодня официально эта зона считается рекреационной. В проекте нового Генерального плана, который проходит финальные согласования, Прибрежный парк и прилегающие участки полностью попадают в функциональную зону отдыха. По бумагам здесь должны быть велодорожки, смотровые площадки и зеленые зоны. По жизни всё складывается ровно наоборот.

14 апреля прошли слушания - мэрия предложила горожанам высказаться о том, какой они хотят видеть эту территорию. На слушаниях, которые провело московское проектное бюро М4, публика разделилась на несколько групп. Студенты ТГУ взахлеб рассказывали про новый кампус — место для молодых и активных прямо у воды. Другие предлагали парк "Вертикаль" в память о тольяттинских альпинистах. Третьи говорили об инфраструктуре для питбайкеров. 

Впрочем самой организованной оказалась группа, куда вошли арендаторы земельных наделов: предприниматель Константин Жуков и директор ООО "Событие" Антон Шенбергер. По их мнению, зону, где планировался парк скульптур Экзюпери, надо отдать под застройку.

"Вид на Волгу и горы прекрасный. Застройку нужно вести от высотной к малой. От многоэтажек к таунхаусам", — заявил представитель предпринимателей.

Бизнесмены предлагают разместить здесь жилой комплекс "Парус", конюшни, спортклуб и рестораны с пафосными названиями вроде "Голден Палас".

Виадук — пешеходный мост, с которого открывается лучшая панорама на Жигули, — они предложили переделать под дорогу для строительной техники. Туристический потенциал территории обсуждался в последнюю очередь.

В гордуме на этой неделе на заседании профильной комиссии депутаты попытались вернуть разговор в практическое русло. Однако конкретных решений, которые бы остановили превращение парка в стройплощадку, пока не прозвучало.

Главный земельный участок, вокруг которого кипят страсти, имеет кадастровый номер 63:09:0105020:9. Почти 20 гектаров. Раньше он значился как "для строительства парка (сад скульптур Антуана де Сент-Экзюпери) и досуговой зоны". Сейчас его арендует компания "Событие". И если заглянуть в публичную кадастровую карту, вопросы отпадают сами собой.

На этом месте уже стоят три здания с казенными названиями "Объект бытового обслуживания населения". Два из них ввели в эксплуатацию в 2025 году, один  в марте 2026-го. По соседству вырос каркас, который подозрительно напоминает бизнес-центр. Рядом кафе "Голден Палас" и бытовки из грузовых контейнеров. Парком здесь даже не пахнет.

Официально на части этого участка выдано разрешение на строительство "Комплекса зданий и сооружений Парка и Досуговой зоны". На деле "досуговая зона" стремительно обрастает квадратными метрами коммерческой недвижимости. А недавно введенное в эксплуатацию кафе на 1410 квадратов (разрешение на строительство выдали еще в августе 2023 года) вообще не вяжется с образами Маленького принца и Лиса.

Экономическая сторона вопроса тоже вызывает недоумение. "Событие" арендует этот участок с 2009 года, периодически передавая права другим структурам. Сейчас арендная плата составляет около 554 тыс. руб. в год. При этом кадастровая стоимость земли почти 40 млн рублей.

По методике, принятой в регионе, на четвертый и последующие годы аренды ставка должна достигать 12,2% от кадастровой стоимости. То есть бюджет города теряет около 4 млн руб. ежегодно. Общественники уже написали жалобы главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и в областное правительство: при переходе права аренды срок не должен обнуляться.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

