Прибрежный парк в Тольятти предлагают отдать под элитное жилье

В Тольятти вновь активно обсуждают будущее Прибрежного парка в Автозаводском районе. 14 апреля прошли общественные слушания по развитию этой территории, а на этой неделе тему подхватили в городской думе на заседании профильной комиссии.

Территорию между набережной Автозаводского района и улицей Спортивной за последние два десятилетия неоднократно обещали обжить и облагородить. Эта земля считалась резервом для создания зон отдыха.

История у этой территории долгая и с горьким привкусом. В 2005–2007 годах тольяттинский предприниматель и политик Владимир Кожухов обещал на этом месте реализовать масштабный проект: на картинках архитекторы рисовали насыпные острова прямо в Волге, марины для яхт и парк с героями произведений Сент-Экзюпери. Закончилась все, однако, уголовным делом о взятке мэру Николаю Уткину в 150 млн рублей. Скандал похоронил проекты.

Сегодня официально эта зона считается рекреационной. В проекте нового Генерального плана, который проходит финальные согласования, Прибрежный парк и прилегающие участки полностью попадают в функциональную зону отдыха. По бумагам здесь должны быть велодорожки, смотровые площадки и зеленые зоны. По жизни всё складывается ровно наоборот.

14 апреля прошли слушания - мэрия предложила горожанам высказаться о том, какой они хотят видеть эту территорию. На слушаниях, которые провело московское проектное бюро М4, публика разделилась на несколько групп. Студенты ТГУ взахлеб рассказывали про новый кампус — место для молодых и активных прямо у воды. Другие предлагали парк "Вертикаль" в память о тольяттинских альпинистах. Третьи говорили об инфраструктуре для питбайкеров.

Впрочем самой организованной оказалась группа, куда вошли арендаторы земельных наделов: предприниматель Константин Жуков и директор ООО "Событие" Антон Шенбергер. По их мнению, зону, где планировался парк скульптур Экзюпери, надо отдать под застройку.

"Вид на Волгу и горы прекрасный. Застройку нужно вести от высотной к малой. От многоэтажек к таунхаусам", — заявил представитель предпринимателей.

Бизнесмены предлагают разместить здесь жилой комплекс "Парус", конюшни, спортклуб и рестораны с пафосными названиями вроде "Голден Палас".

Виадук — пешеходный мост, с которого открывается лучшая панорама на Жигули, — они предложили переделать под дорогу для строительной техники. Туристический потенциал территории обсуждался в последнюю очередь.

В гордуме на этой неделе на заседании профильной комиссии депутаты попытались вернуть разговор в практическое русло. Однако конкретных решений, которые бы остановили превращение парка в стройплощадку, пока не прозвучало.

Главный земельный участок, вокруг которого кипят страсти, имеет кадастровый номер 63:09:0105020:9. Почти 20 гектаров. Раньше он значился как "для строительства парка (сад скульптур Антуана де Сент-Экзюпери) и досуговой зоны". Сейчас его арендует компания "Событие". И если заглянуть в публичную кадастровую карту, вопросы отпадают сами собой.

На этом месте уже стоят три здания с казенными названиями "Объект бытового обслуживания населения". Два из них ввели в эксплуатацию в 2025 году, один в марте 2026-го. По соседству вырос каркас, который подозрительно напоминает бизнес-центр. Рядом кафе "Голден Палас" и бытовки из грузовых контейнеров. Парком здесь даже не пахнет.

Официально на части этого участка выдано разрешение на строительство "Комплекса зданий и сооружений Парка и Досуговой зоны". На деле "досуговая зона" стремительно обрастает квадратными метрами коммерческой недвижимости. А недавно введенное в эксплуатацию кафе на 1410 квадратов (разрешение на строительство выдали еще в августе 2023 года) вообще не вяжется с образами Маленького принца и Лиса.

Экономическая сторона вопроса тоже вызывает недоумение. "Событие" арендует этот участок с 2009 года, периодически передавая права другим структурам. Сейчас арендная плата составляет около 554 тыс. руб. в год. При этом кадастровая стоимость земли почти 40 млн рублей.

По методике, принятой в регионе, на четвертый и последующие годы аренды ставка должна достигать 12,2% от кадастровой стоимости. То есть бюджет города теряет около 4 млн руб. ежегодно. Общественники уже написали жалобы главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и в областное правительство: при переходе права аренды срок не должен обнуляться.