В Самарской области задержали организаторов незаконной "ракофермы" в бассейне

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по необычному уголовному делу. По версии следствия, несколько мужчин закупили раков, чтоб выращивать на продажу.
Членистоногих запустили жить в бассейн дома. По задумке авторов бизнес-плана, раки должны были размножаться, а "приплод" можно было бы продавать. Но животные размножаться в бассейне не захотели. Тогда их решили продать. К сбыту приготовили 1 177 кг раков.
Однако продажа не удалась, четверых "ракофермеров" задержали силовики. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство (ст. 30, 171.1 УК РФ).
Подсудимым Александру С. и Алексею А. назначили штрафы по 350 тыс. руб., Михаилу Ф. — штраф в 330 тыс. руб., Анатолию Л. — штраф в 400 тыс. рублей.
Приговор в силу пока не вступил и еще может быть обжалован.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках