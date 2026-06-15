В Самарской области задержали организаторов незаконной "ракофермы" в бассейне

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по необычному уголовному делу. По версии следствия, несколько мужчин закупили раков, чтоб выращивать на продажу.

Членистоногих запустили жить в бассейн дома. По задумке авторов бизнес-плана, раки должны были размножаться, а "приплод" можно было бы продавать. Но животные размножаться в бассейне не захотели. Тогда их решили продать. К сбыту приготовили 1 177 кг раков.

Однако продажа не удалась, четверых "ракофермеров" задержали силовики. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство (ст. 30, 171.1 УК РФ).

Подсудимым Александру С. и Алексею А. назначили штрафы по 350 тыс. руб., Михаилу Ф. — штраф в 330 тыс. руб., Анатолию Л. — штраф в 400 тыс. рублей.

Приговор в силу пока не вступил и еще может быть обжалован.