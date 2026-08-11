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Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы близким и оплату ЖКХ

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тыс. рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 млн жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.

Это следующий шаг в развитии сервисов для близких: Сбер убирает лишние барьеры там, где люди помогают друг другу каждый день. Денежный перевод перестал быть просто технической услугой - сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким.

Это подтверждают данные банка за последний год. Сбер проанализировал 150 млн коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах.

Обезличенная статистика показала: в 68% случаев за деньгами стоят забота, внимание или поддержка. Почти треть переводов связана с семьей - это помощь родителям или деньги детям. Еще около 20% приходится на благодарность и взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Остальные 10% - другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

Самым распространенным личным сообщением стало слово "спасибо" - оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления: "Поздравляю с днем рождения", "С днюхой" и "С прошедшим". Различные признания в любви - "Люблю", "Люблю тебя", "С любовью" и другие - пользователи написали около 3 млн раз. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты "От бабушки" - более 1,2 млн сообщений, "От мамы" - около 900 тыс., "От папы" - почти 500 тысяч.

Коммунальные счета - такая же часть повседневной жизни, как переводы родителям или деньги ребенку. Поэтому Сбер сделал бесплатным и этот регулярный платеж.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому - это возможность вовремя поддержать родителей, ребенка или супруга, а оплата коммунальных платежей - регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно".

За простотой ежедневных переводов и платежей стоит выстроенный Сбером многоуровневый контур защиты - от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент ее совершения. ИИ-алгоритмы банка в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года Сбер помог клиентам предотвратить хищение более чем 180 млрд рублей.

Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в СберБанк Онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета ЖКХ бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.

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