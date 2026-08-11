Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы близким и оплату ЖКХ

Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тыс. рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 млн жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.
Это следующий шаг в развитии сервисов для близких: Сбер убирает лишние барьеры там, где люди помогают друг другу каждый день. Денежный перевод перестал быть просто технической услугой - сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким.
Это подтверждают данные банка за последний год. Сбер проанализировал 150 млн коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах.
Обезличенная статистика показала: в 68% случаев за деньгами стоят забота, внимание или поддержка. Почти треть переводов связана с семьей - это помощь родителям или деньги детям. Еще около 20% приходится на благодарность и взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Остальные 10% - другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.
Самым распространенным личным сообщением стало слово "спасибо" - оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления: "Поздравляю с днем рождения", "С днюхой" и "С прошедшим". Различные признания в любви - "Люблю", "Люблю тебя", "С любовью" и другие - пользователи написали около 3 млн раз. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты "От бабушки" - более 1,2 млн сообщений, "От мамы" - около 900 тыс., "От папы" - почти 500 тысяч.
Коммунальные счета - такая же часть повседневной жизни, как переводы родителям или деньги ребенку. Поэтому Сбер сделал бесплатным и этот регулярный платеж.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому - это возможность вовремя поддержать родителей, ребенка или супруга, а оплата коммунальных платежей - регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно".
За простотой ежедневных переводов и платежей стоит выстроенный Сбером многоуровневый контур защиты - от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент ее совершения. ИИ-алгоритмы банка в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года Сбер помог клиентам предотвратить хищение более чем 180 млрд рублей.
Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в СберБанк Онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета ЖКХ бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.