Весь модельный ряд JETOUR доступен по спецкредитам от ОТП Банка

ОТП Банк и автомобильный бренд JETOUR расширили действие специальной программы автокредитования JETOUR FINANCE. Ранее условия распространялись только на внедорожные кроссоверы JETOUR T1 2025–2026 года выпуска. Теперь воспользоваться программой можно при покупке любого автомобиля из модельного ряда JETOUR FINANCE.

В программу JETOUR FINANCE входят популярные модели бренда: семейные вместительные кроссоверы JETOUR X70+ и JETOUR X90+, стильный городской кроссовер JETOUR DASHING 2025–2026 года выпуска и кроссоверы внедорожной серии JETOUR T1 и JETOUR T2.

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с брендом JETOUR, чтобы сделать покупку автомобиля еще доступнее для наших клиентов. Расширение программы JETOUR FINANCE на весь модельный ряд позволяет предложить покупателям больше возможностей выбора и гибкие условия финансирования независимо от того, какую модель JETOUR они рассматривают", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.