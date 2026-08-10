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ВТБ фиксирует двукратный рост спроса на ОМС среди молодёжи

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года общее количество открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ увеличилось более чем на 25%, а суммарный объём драгоценных металлов на этих счетах прибавил 12%. Банк фиксирует стабильный рост интереса к ОМС во всех возрастных категориях клиентов, но самую активную динамику показывает молодежь.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет активнее открывают ОМС для формирования накоплений: число таких клиентов за год выросло более чем вдвое и превысило 6,2 тыс. человек. Средний портфель в этой группе достигает 85 тыс. рублей, за год он увеличился почти на 26%, показав самую высокую динамику.

В остальных возрастных группах спрос на ОМС вырос примерно в 1,5 раза. Количество владельцев металлических счетов в возрасте 26-35 лет приблизилось к 11,7 тыс. человек, а средняя сумма вложений дошла до 270 тыс. рублей, прибавив за год 15%.

Категория 36-45 лет с ОМС самая многочисленная — до 29,9 тыс. человек. Их средние накопления на счетах превысили 195 тыс. рублей, увеличившись за год на 23%. В группе 46-60 лет число держателей ОМС превышает 35,5 тыс. человек, а средний чек — 574,8 тыс. рублей, прирост за год составил 8%. Самая старшая возрастная категория (старше 60 лет) насчитывает 13,6 тыс. клиентов с ОМС. Средний чек ОМС у этих клиентов самый высокий — 1,7 млн рублей. Традиционно в эту возрастную группу попадает наибольшее число клиентов Private Banking, которые активно рассматривают драгоценные металлы для диверсификации портфеля.

"Драгоценные металлы перестают быть нишевым продуктом для профессионалов и становятся массовым сберегательным инструментом. Интерес к ним равномерно охватывает все поколения. Молодёжь только начинает строить свои финансовые резервы, но рост спроса у молодых людей на ОМС — важный сигнал о формировании новой финансовой культуры. Клиенты среднего возраста используют ОМС для накопления на крупные долгосрочные покупки, а старшее поколение воспринимает золото и другие металлы как надёжную "подушку безопасности". Такая диверсификация спроса у клиентов всех возрастов подтверждает, что обезличенные металлические счета — это не просто защитный актив, а полноценный элемент личного финансового плана на любом жизненном этапе", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 

Золото традиционно воспринимают как инструмент сохранения капитала — считается "защитным" активом — и позволяет сократить риск девальвации рубля. ВТБ предлагает доходность 4% годовых на среднемесячный остаток по обезличенному металлическому счету в золоте, при этом выплаты начисляются непосредственно в драгоценном металле. Акция действует до 30 ноября 2026 года.

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