День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий

Основной площадкой празднования на территории города определена Софийская набережная.
11 июня в 19:00 здесь выступит Самарский концертный духовой оркестр (дирижеры Юрий Тазарачев и Денис Шевяков), а в 21:00 покажут фильм "Я шагаю по Москве" в кинотеатре под открытым небом "Филин".
12 июня на набережной запланированы кинопоказы: "Гора Самоцветов" (16:30), "Движение вверх" (18:20) и "Адмиралъ" (20:40).
Также мероприятия пройдут в городских учреждениях культуры:
- в Детской картинной галерее можно посетить выставку "Жить по‑самарски. Люди, моды, пароходы" (10:00–18:00, бесплатно);
- прогуляться по саду Особняка Клодта (15:00–17:30);
- послушать Военный духовой оркестр Рощинского гарнизона (16:00);
- в музее‑галерее "Заварка" ансамбль "Вечора" откроет фестиваль "Будь как Дома", посвященный наследию Ленинского района (вход бесплатный, требуется предварительная запись);
- в Музее Эльдара Рязанова пройдет познавательная лекция об истории страны "Великие собиратели Земли Русской" (16:00, предварительная запись, 12+), а затем — кинопоказы классических фильмов в сквере "Александр Невский": "Александр Невский" (17:00, 6+) и "Гусарская баллада" (19:00, 6+);
- Самарская публичная библиотека приглашает на экскурсию по городским достопримечательностям "Замечательные достопримечательности" (13 июня, 12:00, запись по телефону: 8 (846) 332‑21‑97);
- библиотека № 8 представит выставку "Истоки" с работами местных художников, членов регионального отделения Союза художников России (12 июня, 13:00).
Подробные программы мероприятий доступны на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги