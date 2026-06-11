День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий

Основной площадкой празднования на территории города определена Софийская набережная.

11 июня в 19:00 здесь выступит Самарский концертный духовой оркестр (дирижеры Юрий Тазарачев и Денис Шевяков), а в 21:00 покажут фильм "Я шагаю по Москве" в кинотеатре под открытым небом "Филин".

12 июня на набережной запланированы кинопоказы: "Гора Самоцветов" (16:30), "Движение вверх" (18:20) и "Адмиралъ" (20:40).

Также мероприятия пройдут в городских учреждениях культуры:

в Детской картинной галерее можно посетить выставку "Жить по‑самарски. Люди, моды, пароходы" (10:00–18:00, бесплатно);

прогуляться по саду Особняка Клодта (15:00–17:30);

послушать Военный духовой оркестр Рощинского гарнизона (16:00);

в музее‑галерее "Заварка" ансамбль "Вечора" откроет фестиваль "Будь как Дома", посвященный наследию Ленинского района (вход бесплатный, требуется предварительная запись);

в Музее Эльдара Рязанова пройдет познавательная лекция об истории страны "Великие собиратели Земли Русской" (16:00, предварительная запись, 12+), а затем — кинопоказы классических фильмов в сквере "Александр Невский": "Александр Невский" (17:00, 6+) и "Гусарская баллада" (19:00, 6+);

Самарская публичная библиотека приглашает на экскурсию по городским достопримечательностям "Замечательные достопримечательности" (13 июня, 12:00, запись по телефону: 8 (846) 332‑21‑97);

библиотека № 8 представит выставку "Истоки" с работами местных художников, членов регионального отделения Союза художников России (12 июня, 13:00).

Подробные программы мероприятий доступны на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений.