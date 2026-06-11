Будущее Самарской области: 50 юных талантов получили стипендии по нацпроекту "Молодежь и дети"

В Самаре 50 одаренных детей и молодых талантов получили стипендии за успехи в культуре и спорте. Церемония прошла в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Стипендиаты были определены по итогам заседания конкурсной комиссии. За достижения в сфере культуры и искусств были присуждены 25 стипендий, еще 25 — за достижения в сфере физической культуры и спорта.

"Самара — город ярких талантов, и достижения каждого из ребят — яркое тому подтверждение. Каждый из них прошел долгий путь вместе с родителями и педагогами, и сегодняшний праздник — закономерный итог этого пути и одновременно начало чего-то большего", — отметил глава Самары Иван Носков.

В числе стипендиатов за достижения в сфере культуры — исполнители произведений на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, кларнете и саксофоне, представители академического, эстрадного и народного вокала, народного пения, а также люди, которые занимаются изобразительным и цирковым искусством, декоративно-прикладным и театральным творчеством. А стипендии за достижения в сфере физической культуры и спорта вручены баскетболистам, боксерам, велосипедистам, дзюдоистам, легкоатлетам, пловцам, гимнастам, теннисистам, фехтовальщикам.

"Каждая стипендия, которую мы вручили, — это заслуженная награда за колоссальный ежедневный труд, дисциплину и верность своему призванию. Быть талантливым — это дар, но развивать этот дар — это настоящий характер", — подчеркнул председатель городской думы Сергей Рязанов.

Стипендия городского округа Самара устанавливается сроком на один календарный год, ее размер составляет 7500 руб. в месяц. Всего начиная с 2012 г. стипендиальную поддержку получили более 750 человек.