В День России самарцев ждет насыщенная культурная программа

В пятницу, 12 июня, мы отметим главный праздник нашей страны — День России. Это праздник каждого из нас, символ суверенитета и нашей общей гордости за страну, где в мире и согласии живут более 190 народов.

В Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, этот праздник приобретает особое значение, подчеркивает главное: наша сила — в единстве, в уважении к традициям и духовным ценностям, культурного многообразия, которое не разделяет, а обогащает страну, делая ее великой. День России — это день героев нашей страны, победителей, покорителей космоса, просветителей и первооткрывателей.

В этот день во всех муниципальных образованиях Самарской области пройдут торжественные и культурные мероприятия.

Центральным событием в Самаре станет торжественное мероприятие "Наша Россия — наши люди!", посвященное Дню России. Оно состоится 12 июня в 18:00 в "МТЛ–Арена". Гостями станут лидеры молодежных организаций, участники СВО, члены семей военнослужащих — участников спецоперации. Для них выступят творческие коллективы региона и российская музыкальная группа "Комната культуры".

В преддверии праздника в Самаре пройдет Всероссийская акция "#РодинойГоржусь" — 11 июня с 15.00 до 18.00 часов на набережной Самары состоится раздача лент с триколором.

12 июня в 10:00 в Молодежном парке в Самаре активисты "Молодой Гвардии Единой России" развернут 400-метровую ленту в цветах флага Российской Федерации. В акции примут участие учащиеся школ, студенты техникумов и колледжей, активисты ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области и студенческого совета "Самарского государственного технического университета", депутаты фракции "Единая Росси", молодогвардейцы и участники специальной военной операции.

Общество "Знание" ко Дню России запустило цикл тематических мероприятий. К праздничной дате по всей стране пройдут просветительские лекции и встречи, в том числе в детских оздоровительных лагерях. В Самарской области слушателями тематических лекций уже стали более 600 школьников и студентов. Мероприятия проходят на площадках Самары, Тольятти, Чапаевска и Сергиевского районов. Ребята узнают об истории и значении Дня России, а также о том, как можно лучше узнать свою страну через ее культурное и природное разнообразие. Им рассказывают о происхождении и смысле государственных символов России: герба, флага и гимна.

Волонтерские организации проведут праздник с пользой, организовав сбор гуманитарной площади. Пункт сбора работает с 8 по 12 июня на базе Ресурсного центра добровольчества по адресу пр. Масленникова, д. 37.

В праздничные дни самарцев ждет насыщенная культурная программа, мероприятия которой можно посетить всей семьей:

Узнать секрет матрешки

11 июня в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует программа "Я живу в России!". В программе — познавательные игры, мастер-класс "Матрешка с секретом", игротека, арт-студия, в которой можно почитать книги и нарисовать картину, а также тематические интерактивные книжные выставки.

Познакомиться с кокошником

11 июня в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится ежегодный летний просветительский проект "Молодежный проспект". Мероприятие откроет публичный перформанс и творческий мастер-класс по рисованию национального головного убора русских девушек — кокошников. Также в программе праздничная викторина и "Виниловый вечер" на открытом воздухе.

Побывать в Ширяево на празднике народной культуры

12 июня в 12:00 стартует музейный фестиваль "Колыбель ремесел" в историко-музейном комплексе с. Ширяево. Это настоящий праздник народной культуры, ремесленного мастерства и творческого общения. Гостей ждет музыкальная программа, тематические экскурсии; атмосферные мини-ярмарки; театрально-музыкальная программа под открытым небом; мастер-классы от мастеров Самарской области. Также в этот день откроется персональная выставка Юлии Гусевой "Родные берега".

Обменяться семейными рецептами

В 12:00 и 14:00 Музей Алабина проведет мероприятие "России мысли посвящаю". Участники поговорят об обрядах, рецептах любимых блюд, играх народов нашей земли самарской. Каждый участник сможет оставить в поваренной книге мероприятия проверенный семейный рецепт блюда.

Посетить экскурсию

12 июня в 15:00 Археоцентр приглашает на тематическую экскурсию "На Самарской земле живем". Экскурсия посвящена народам и племенам, населявшим Самарский край в древности, и их роли в формировании Российского государства.

Попасть на показ народных костюмов

В Историческом парке "Россия — моя история" праздничная программа 12 июня откроется в 12.00 концертом "Россия многоликая". Также в программе показы одежды — новое и свежее прочтение традиции в русском костюме. Экскурсия "Самара многонациональная" и мастер-класс "Хоровод народов России" расскажут гостям, почему мордовский пулай носили как оберег, и чем чувашский сурпан отличается от русского головного платка.

Сходить в музей

Напоминаем, что 12 июня — день бесплатного посещения основных экспозиций Музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея В. И. Ленина, М. В. Фрунзе, Археоцентра.