В День России самарцев ждет насыщенная культурная программа

В пятницу, 12 июня, мы отметим главный праздник нашей страны — День России. Это праздник каждого из нас, символ суверенитета и нашей общей гордости за страну, где в мире и согласии живут более 190 народов.
В Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, этот праздник приобретает особое значение, подчеркивает главное: наша сила — в единстве, в уважении к традициям и духовным ценностям, культурного многообразия, которое не разделяет, а обогащает страну, делая ее великой. День России — это день героев нашей страны, победителей, покорителей космоса, просветителей и первооткрывателей.
В этот день во всех муниципальных образованиях Самарской области пройдут торжественные и культурные мероприятия.
Центральным событием в Самаре станет торжественное мероприятие "Наша Россия — наши люди!", посвященное Дню России. Оно состоится 12 июня в 18:00 в "МТЛ–Арена". Гостями станут лидеры молодежных организаций, участники СВО, члены семей военнослужащих — участников спецоперации. Для них выступят творческие коллективы региона и российская музыкальная группа "Комната культуры".
В преддверии праздника в Самаре пройдет Всероссийская акция "#РодинойГоржусь" — 11 июня с 15.00 до 18.00 часов на набережной Самары состоится раздача лент с триколором.
12 июня в 10:00 в Молодежном парке в Самаре активисты "Молодой Гвардии Единой России" развернут 400-метровую ленту в цветах флага Российской Федерации. В акции примут участие учащиеся школ, студенты техникумов и колледжей, активисты ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области и студенческого совета "Самарского государственного технического университета", депутаты фракции "Единая Росси", молодогвардейцы и участники специальной военной операции.
Общество "Знание" ко Дню России запустило цикл тематических мероприятий. К праздничной дате по всей стране пройдут просветительские лекции и встречи, в том числе в детских оздоровительных лагерях. В Самарской области слушателями тематических лекций уже стали более 600 школьников и студентов. Мероприятия проходят на площадках Самары, Тольятти, Чапаевска и Сергиевского районов. Ребята узнают об истории и значении Дня России, а также о том, как можно лучше узнать свою страну через ее культурное и природное разнообразие. Им рассказывают о происхождении и смысле государственных символов России: герба, флага и гимна.
Волонтерские организации проведут праздник с пользой, организовав сбор гуманитарной площади. Пункт сбора работает с 8 по 12 июня на базе Ресурсного центра добровольчества по адресу пр. Масленникова, д. 37.
В праздничные дни самарцев ждет насыщенная культурная программа, мероприятия которой можно посетить всей семьей:
Узнать секрет матрешки
11 июня в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует программа "Я живу в России!". В программе — познавательные игры, мастер-класс "Матрешка с секретом", игротека, арт-студия, в которой можно почитать книги и нарисовать картину, а также тематические интерактивные книжные выставки.
Познакомиться с кокошником
11 июня в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится ежегодный летний просветительский проект "Молодежный проспект". Мероприятие откроет публичный перформанс и творческий мастер-класс по рисованию национального головного убора русских девушек — кокошников. Также в программе праздничная викторина и "Виниловый вечер" на открытом воздухе.
Побывать в Ширяево на празднике народной культуры
12 июня в 12:00 стартует музейный фестиваль "Колыбель ремесел" в историко-музейном комплексе с. Ширяево. Это настоящий праздник народной культуры, ремесленного мастерства и творческого общения. Гостей ждет музыкальная программа, тематические экскурсии; атмосферные мини-ярмарки; театрально-музыкальная программа под открытым небом; мастер-классы от мастеров Самарской области. Также в этот день откроется персональная выставка Юлии Гусевой "Родные берега".
Обменяться семейными рецептами
В 12:00 и 14:00 Музей Алабина проведет мероприятие "России мысли посвящаю". Участники поговорят об обрядах, рецептах любимых блюд, играх народов нашей земли самарской. Каждый участник сможет оставить в поваренной книге мероприятия проверенный семейный рецепт блюда.
Посетить экскурсию
12 июня в 15:00 Археоцентр приглашает на тематическую экскурсию "На Самарской земле живем". Экскурсия посвящена народам и племенам, населявшим Самарский край в древности, и их роли в формировании Российского государства.
Попасть на показ народных костюмов
В Историческом парке "Россия — моя история" праздничная программа 12 июня откроется в 12.00 концертом "Россия многоликая". Также в программе показы одежды — новое и свежее прочтение традиции в русском костюме. Экскурсия "Самара многонациональная" и мастер-класс "Хоровод народов России" расскажут гостям, почему мордовский пулай носили как оберег, и чем чувашский сурпан отличается от русского головного платка.
Сходить в музей
Напоминаем, что 12 июня — день бесплатного посещения основных экспозиций Музея имени Алабина, Музея Модерна, Дома-музея В. И. Ленина, М. В. Фрунзе, Археоцентра.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги