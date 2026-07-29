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Общество

Роспотребнадзор обновил список пляжей, не рекомендованных для купания

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили список водоемов, не рекомендованных для купания.

По данным на 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели.

С 21 по 28 число выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на семи пляжах:

  • пляж озера Орлово, Новокуйбышевск;
  • пляж озера Сакулино — 1 г. Новокуйбышевска;
  • пляж озера Сакулино — 2 г. Новокуйбышевска;
  • пляж Красноглинского района Самары;
  • пляж в районе Барбошиной поляны;
  • пляж в районе Фестивальной поляны;
  • пляж СФГУП "Санаторий Можайский".

Кроме того, на пляже Отрадного на реке Большой Кинель были обнаружены несоответствующие пробы воды по показателю "норовирусы".

Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.

Со списком пляжей, на которых разрешено купаться, можно ознакомиться здесь.

Гид потребителя

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