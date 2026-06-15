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Общество

Резидент технопарка "Жигулевская долина" производит оборудование для протезирования ног

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Армакс" развивает отечественный рынок протезирования, расширяя перечень собственных технологических разработок. Сегодня резидент технопарка "Жигулевская долина" выпускает универсальный протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров.

Фото: Армакс

Универсальный протезосборочный комплекс — это готовое технологическое решение, позволяющее одному мастеру на одном рабочем месте изготовить протез нижней конечности под ключ: от снятия слепка до выдачи готового изделия. Комплекс включает стойку для сборки с точностью до 0,2 мм, модуль для термообработки с равномерным нагревом заготовок и шарошечный аппарат для обработки.

Сегодня "Армакс" остается единственным отечественным производителем в своей нише, выпускающим оборудование полностью из российских материалов, что сокращает сроки поставки для клиентов с 9-12 месяцев до одного месяца.

Протезосборочный комплекс — не первый проект компании на рынке отечественного протезирования. С 2020 г. команда "Армакс" развивает и продвигает другую свою разработку — тяговые протезы пальцев. Принято считать, что создавать протезы пальцев невозможно в массовом порядке, поскольку для этого необходимы индивидуальные замеры и подгоны. Но тольяттинские инженеры придумал универсальный протез, который подходит абсолютно каждому.

В 2022 г. команда "Армакс" изготовила и испытала первые образцы протезов из металла, позволяющих выдерживать высокие нагрузки. В 2023 г. опытные протезы были усовершенствованы уникальной деталью, позволяющей пользователю самостоятельно подгонять протез под свои параметры. В создании этого изделия компании помог грант Фонда содействия инновациям.

Производственные мощности компании в Тольятти сегодня занимают 500 кв. метров. В 2025 г. предприятие расширило штат, обновило парк оборудования, внедрив лазерные станки и установки лазерной сварки, что позволяет выпускать высокотехнологичную продукцию.

В 2026 г. "Армакс" совместно с партнером "Моторика" реализовала первый в России проект передвижной протезной мастерской. В июле компания планирует открытие собственной протезной клиники "Основание" в Тольятти, которая станет крупнейшим региональным центром протезирования.

"Проект "Армакс" — наглядный пример того, как малая технологическая компания становится драйвером импортозамещения в высокочувствительной социальной сфере. Предприятие не просто производит станки, а формирует новый стандарт качества протезирования в России, сокращая время изготовления изделий и делая услугу доступнее. Наша задача — обеспечить резидентам "Жигулевской долины" все условия для масштабирования: от кадрового лифта до льготного финансирования", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Вопросы развития подобных технологических предприятий находятся на личном контроле главы региона и соответствуют задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на стимулирование импортозамещения и поддержку малых технологических компаний (МТК).

Генеральный директор ООО "Армакс" Михаил Закроев принял участие в оперативном совещании правительства региона, которое провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Одной из ключевых тем для обсуждения стали меры поддержки предпринимателей и создание в регионе комфортного делового климата.

Михаил Закроев обозначил ключевую системную проблему — дефицит квалифицированных кадров. Предприятию требуются операторы станков с ЧПУ, сварщики и протезисты. В качестве наиболее востребованных мер поддержки руководитель назвал информационное сопровождение для повышения узнаваемости компании, льготное финансирование технологических проектов, содействие в налаживании партнерства с медицинскими и образовательными учреждениями, а также налоговые стимулы для организаций из реестра МТК.

"Сегодня наша компания остается единственным отечественным производителем в своей нише. Это накладывает особую ответственность: мы не просто выпускаем станки, а формируем стандарты качества и доступности для всей российской ортопедической отрасли, — отмечает генеральный директор ООО "Армакс" Михаил Закроев. — Мы не ставим людей на ноги. Это делают протезисты. Но мы даем специалистам инструмент, который способен сделать их работу более точной, быстрой и надежной. Наше видение будущего — компания становится главным технологическим партнером протезно-ортопедической отрасли России и стран ЕАЭС".

ООО "АРМАКС" входит в реестр МТК, является резидентом технопарка "Жигулевская долина" и участником проекта "Сколково". В 2025 г. клиентами компании стали более 20 протезных центров и предприятий.

"Выпуск нашего отечественного универсального протезосборочного комплекса для ортопедических клиник и реабилитационных центров позволит оказывать помощь нуждающимся гражданам в большем объеме. Очень удобно и верно найдена технологическая возможность, позволяющая одному мастеру на одном рабочем месте изготовить полный протез: от снятия слепка до выдачи готового изделия. Это влияет и на качество изделия. Вопрос кадрового обеспечения производства, который появляется сейчас в повестке, необходимо решать вместе: и производству, и образовательным организациям", — отметила Екатерина Кузьмичева — депутат Самарской Губернской Думы.

 

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