Резидент технопарка "Жигулевская долина" производит оборудование для протезирования ног

Компания "Армакс" развивает отечественный рынок протезирования, расширяя перечень собственных технологических разработок. Сегодня резидент технопарка "Жигулевская долина" выпускает универсальный протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров.

Универсальный протезосборочный комплекс — это готовое технологическое решение, позволяющее одному мастеру на одном рабочем месте изготовить протез нижней конечности под ключ: от снятия слепка до выдачи готового изделия. Комплекс включает стойку для сборки с точностью до 0,2 мм, модуль для термообработки с равномерным нагревом заготовок и шарошечный аппарат для обработки.

Сегодня "Армакс" остается единственным отечественным производителем в своей нише, выпускающим оборудование полностью из российских материалов, что сокращает сроки поставки для клиентов с 9-12 месяцев до одного месяца.

Протезосборочный комплекс — не первый проект компании на рынке отечественного протезирования. С 2020 г. команда "Армакс" развивает и продвигает другую свою разработку — тяговые протезы пальцев. Принято считать, что создавать протезы пальцев невозможно в массовом порядке, поскольку для этого необходимы индивидуальные замеры и подгоны. Но тольяттинские инженеры придумал универсальный протез, который подходит абсолютно каждому.

В 2022 г. команда "Армакс" изготовила и испытала первые образцы протезов из металла, позволяющих выдерживать высокие нагрузки. В 2023 г. опытные протезы были усовершенствованы уникальной деталью, позволяющей пользователю самостоятельно подгонять протез под свои параметры. В создании этого изделия компании помог грант Фонда содействия инновациям.

Производственные мощности компании в Тольятти сегодня занимают 500 кв. метров. В 2025 г. предприятие расширило штат, обновило парк оборудования, внедрив лазерные станки и установки лазерной сварки, что позволяет выпускать высокотехнологичную продукцию.

В 2026 г. "Армакс" совместно с партнером "Моторика" реализовала первый в России проект передвижной протезной мастерской. В июле компания планирует открытие собственной протезной клиники "Основание" в Тольятти, которая станет крупнейшим региональным центром протезирования.

"Проект "Армакс" — наглядный пример того, как малая технологическая компания становится драйвером импортозамещения в высокочувствительной социальной сфере. Предприятие не просто производит станки, а формирует новый стандарт качества протезирования в России, сокращая время изготовления изделий и делая услугу доступнее. Наша задача — обеспечить резидентам "Жигулевской долины" все условия для масштабирования: от кадрового лифта до льготного финансирования", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Вопросы развития подобных технологических предприятий находятся на личном контроле главы региона и соответствуют задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на стимулирование импортозамещения и поддержку малых технологических компаний (МТК).

Генеральный директор ООО "Армакс" Михаил Закроев принял участие в оперативном совещании правительства региона, которое провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Одной из ключевых тем для обсуждения стали меры поддержки предпринимателей и создание в регионе комфортного делового климата.

Михаил Закроев обозначил ключевую системную проблему — дефицит квалифицированных кадров. Предприятию требуются операторы станков с ЧПУ, сварщики и протезисты. В качестве наиболее востребованных мер поддержки руководитель назвал информационное сопровождение для повышения узнаваемости компании, льготное финансирование технологических проектов, содействие в налаживании партнерства с медицинскими и образовательными учреждениями, а также налоговые стимулы для организаций из реестра МТК.

"Сегодня наша компания остается единственным отечественным производителем в своей нише. Это накладывает особую ответственность: мы не просто выпускаем станки, а формируем стандарты качества и доступности для всей российской ортопедической отрасли, — отмечает генеральный директор ООО "Армакс" Михаил Закроев. — Мы не ставим людей на ноги. Это делают протезисты. Но мы даем специалистам инструмент, который способен сделать их работу более точной, быстрой и надежной. Наше видение будущего — компания становится главным технологическим партнером протезно-ортопедической отрасли России и стран ЕАЭС".

"Выпуск нашего отечественного универсального протезосборочного комплекса для ортопедических клиник и реабилитационных центров позволит оказывать помощь нуждающимся гражданам в большем объеме. Очень удобно и верно найдена технологическая возможность, позволяющая одному мастеру на одном рабочем месте изготовить полный протез: от снятия слепка до выдачи готового изделия. Это влияет и на качество изделия. Вопрос кадрового обеспечения производства, который появляется сейчас в повестке, необходимо решать вместе: и производству, и образовательным организациям", — отметила Екатерина Кузьмичева — депутат Самарской Губернской Думы.