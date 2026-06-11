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Туризм Общество

Новый автомаршрут соединит три региона Поволжья

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На международном туристическом форуме "Путешествуй!" состоялось подписание дорожной карты между Самарской, Оренбургской областями и республикой Башкортостан.

Фото: Министерство туризма СО

Стороны договорились о создании нового автомобильного туристического маршрута, который объединит три региона — Самарскую, Оренбургскую области и Республику Башкортостан. Схема маршрута уже разработана: он будет прокладываться по местам жизни и пребывания династии Аксаковых, а также по мотивам сказки "Аленький цветочек". Направление, в котором будет двигаться автопутешественник, может выбрать самостоятельно.

В настоящее время автомобильный туризм выступает одним из ключевых драйверов роста внутреннего туристического потока, предоставляя туристам максимальную свободу передвижения и возможность самостоятельно планировать путешествие.

Создание таких автомаршрутов будет способствовать увеличению туристического потока между регионами-соседями, а также станет стимулом для развития придорожной инфраструктуры, от уютных кафе до современных гостиниц, в муниципалитетах, расположенных вдоль трасс.

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