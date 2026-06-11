Новый автомаршрут соединит три региона Поволжья

На международном туристическом форуме "Путешествуй!" состоялось подписание дорожной карты между Самарской, Оренбургской областями и республикой Башкортостан.
Стороны договорились о создании нового автомобильного туристического маршрута, который объединит три региона — Самарскую, Оренбургскую области и Республику Башкортостан. Схема маршрута уже разработана: он будет прокладываться по местам жизни и пребывания династии Аксаковых, а также по мотивам сказки "Аленький цветочек". Направление, в котором будет двигаться автопутешественник, может выбрать самостоятельно.
В настоящее время автомобильный туризм выступает одним из ключевых драйверов роста внутреннего туристического потока, предоставляя туристам максимальную свободу передвижения и возможность самостоятельно планировать путешествие.
Создание таких автомаршрутов будет способствовать увеличению туристического потока между регионами-соседями, а также станет стимулом для развития придорожной инфраструктуры, от уютных кафе до современных гостиниц, в муниципалитетах, расположенных вдоль трасс.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....