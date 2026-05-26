Иван Носков: "У Речного вокзала появятся шесть новых туристических комплексов"

С 23 по 24 мая в Самаре при поддержке администрации города состоялся фестиваль-выставка "ТурПритяжение". Это расширенная версия ежегодного одноименного форума в сфере туризма и гостеприимства - в этом году событие объединило не только представителей туристической сферы, но и тех, кто любит путешествовать по Самарской области и соседним регионам. Участников приветствовали министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков и глава города Самары Иван Носков.

"Впервые открывали туристический сезон вместе с горожанами, представителями туриндустрии, самарскими производителями туристической продукции. Пообщался с туроператорами, экскурсоводами. Есть понимание по дальнейшей совместной работе - созданию тематических объектов, которые будут интересны и самарцам, и гостям города. Чем больше отдыхающих, тем больше работы у предприятий сферы гостеприимства, больше налоговых поступлений и больше возможностей по развитию нашего города. При поддержке минтуризма региона в этом году планируем направить более 19 млн рублей на обновление туристической инфраструктуры - установим еще шесть сувенирных комплексов около Речного вокзала", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Деловую программу XI форума в сфере туризма и гостеприимства "ТурПритяжение" открыла пленарная сессия, посвященная актуальным вопросам развития внутреннего туризма. В ней приняли участие председатель думы Самары Сергей Рязанов, первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, а также эксперты в области туризма из Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Также в течение двух дней проходили экспертные сессии и круглые столы, посвященные правовым аспектам развития туристического бизнеса, развитию туризма через медиа и кино, развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма и трендам событийного туризма. На креативной сессии участники генерировали идеи по развитию территорий Самары и разбирали успешные кейсы продвижения самарского туристского продукта. В рамках круглого стола, в котором приняли участие представители Йошкар-Олы, Оренбурга и Уфы, презентован туристический потенциал Самары.

"Фестиваль получился очень насыщенным. Поговорили о том, как сделать наш город еще удобнее для туристов, интереснее для местных жителей и еще привлекательнее для всех, кто сюда когда-нибудь приедет. Выставка показала, каким разным может быть отдых в Самарской области. Напомню, совсем недавно у нас в думе образовался новый комитет - по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку. Считаю, это решение пришло вовремя, и оно действительно необходимо. За ним - наша общая любовь к Самаре. Желание не скрывать ее, а щедро делиться городом с каждым, кто переступает его границы. И твердая уверенность: Самара - это место, куда хочется возвращаться снова и снова", - сказал Сергей Рязанов.

Отметим, что в рамках выставочной части свою продукцию и услуги представили гостиницы, загородные комплексы, базы отдыха и экофермы Самарской области, экскурсионные агентства и гиды. В преддверии летнего сезона гости могли посмотреть технику и снаряжение для активного отдыха (сап-доски, лодки, палатки, плавучие дома, кемпинговое оборудование), а также приобрести сувениры.