Гости Самарской области отправились в малые города и села

Путешественники все чаще выбирают для поездок малые города и районы региона. С началом теплого сезона туристы перестали ограничиваться прогулками по областной столице. Этой весной число поездок за пределы Самары выросло на 16%, сообщили аналитики МегаФона по результатам исследования.

В апреле-мае туристические предпочтения россиян в регионе заметно сместились в сторону небольших городов и сел с богатой историей и природными достопримечательностями. Лидером по динамике посещаемости стал Жигулевск. С приходом тепла интерес к экотропам и волжским панорамам вырос на 26% по сравнению с зимним периодом. Второе место занимает Тольятти - в центре российского автопрома число гостей увеличилось на 19%.

Положительная динамика наблюдается и в других направлениях. Приток туристов в Нефтегорск вырос на 17%, в Сызрань - на 15%, а в Октябрьск - на 14%. Индустриальный спутник Самары также показал рост. Новокуйбышевск остановился всего в шаге от первой пятерки с приростом в 11%.

Среди небольших поселений заметнее всего турпоток вырос в деревнях и селах на территории Самарской Луки. Так, в живописных Брусянах число туристов увеличилось сразу в три раза. Это может быть связано с популярностью здешних мест среди российских рыбаков, а также с близостью известной пещеры Степана Разина.

Также втрое выросло число путешественников и в Новинках, рядом с которыми расположен популярный для пеших прогулок Новинский бор. Кроме того, вдвое увеличился поток гостей в Севрюкаево на юге национального парка "Самарская Лука". Это могут быть транзитные туристы, которые направляются на близлежащие турбазы и в кемпинги. Весной чаще всего в этих поселениях бывали приезжие из Москвы, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.

"С наступлением тепла гости и жители региона все чаще выбираются за пределы областной столицы. Мы готовимся к этому заранее, еще зимой. Основные задачи - расширить покрытие LTE и увеличить емкость там, где пользователей станет больше. С начала года на новые скорости перешло уже более 55 небольших населенных пунктов области. Больше всего базовых станций инженеры обновили в поселках и селах Ставропольского, Красноярского, Волжского, Сергиевского районов", - прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

