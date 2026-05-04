Открыт прием заявок на участие в проекте "Больше, чем блогер"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" (реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети") открыла прием заявок на проект "Больше, чем блогер".

Он предназначен для всех, кто готов делиться в своих соцсетях воспоминаниями о путешествиях по России, путевыми заметками, яркими фотоснимками и видеороликами, чтобы через них вдохновить других на полезные поездки по стране. Участники научатся создавать вовлекающий контент у блогеров и профессионалов сферы медиа, а также смогут посоревноваться друг с другом в мастерстве владения словом и камерой. Авторы лучших публикаций о путешествиях получат фирменные подарки, а самые интересные работы попадут в цифровой каталог. Оставить заявку можно на сайте.

"Больше, чем блогер" - результат развития ежегодного проекта "Больше, чем отзыв", который программа реализовывала с 2024 года. Если раньше он помогал освоить медианавыки участникам туристических поездок от "Больше, чем путешествие" и определить авторов лучших отзывов, то в этом сезоне ключевой акцент сделан на блогерской деятельности как инструменте продвижения полезных путешествий по России. Присоединиться к новому проекту могут как участники программы, так и самостоятельные путешественники. Сделать это можно в одном из двух форматов: пройти медиаинтенсив и выполнить конкурсные задания либо сразу принять участие в конкурсе постов. Главное условие - путешествие, о котором участник расскажет в соцсетях, должно включать туристическую, а также образовательную и полезную составляющую согласно стандарту программы.

"Больше, чем блогер" - не только про обучение. Он еще и про возможность еще больше полюбить Россию, узнавая ее в путешествиях и рассказывая о ее удивительных местах другим через призму собственного опыта. В ходе медиаинтенсива участники освоят фото- и видеомастерство, научатся интервьюированию и написанию интересных текстов, навыкам ораторского искусства. Эти знания помогут создать сильные конкурсные работы - публикации о путешествиях в социальных сетях. Проект реализуется в три потока. В каждом из них жюри определит победителей. В общей сложности полезными призами от нашей программы будут отмечены 210 человек", - говорит генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Стать участником могут граждане РФ в возрасте от 12 лет, а также иностранные граждане, проживающие в нашей стране. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Если выбран формат участия с прохождением обучения, то нужно дождаться письма с приглашением на образовательный портал, пройти все онлайн-модули и итоговое тестирование. Также слушателям будут доступны дополнительные видеоуроки по мобильной фотосъемке, в будущем курс планируется расширить. Затем можно приступить к выполнению конкурсного задания - опубликовать пост о своем путешествии в социальных сетях.

За прохождение интенсива участник получит сертификат и дополнительные баллы при оценке конкурсной работы. Если выбран формат участия без прохождения интенсива, конкурсант сразу переходит к выполнению задания. В обоих случаях важно указать ссылку на опубликованный в соцсети "ВКонтакте" или "МАКС" пост в специальной форме сбора результатов (придет на почту, указанную при подаче заявки).

Конкурсная работа должна содержать:
● текстовую часть;
● фотоматериалы;
● видеоматериалы;
● текстовое название программы "Больше, чем путешествие";
● хештеги программы и проекта: #БольшеЧемПутешествие, #БольшеЧемБлогер;
● ссылку на сообщество программы во "ВКонтакте"
● ссылку на канал в "MАКС"
● ссылку на канал в Telegram

Обязательными условиями для участия в проекте служат открытый для просмотра аккаунт (в течение всего срока реализации проекта) и наличие подписки на сообщества программы. Заявки для участия в первом потоке принимаются на сайте до 31 мая 2026 года включительно. Позднее будет объявлен набор на второй и третий потоки.

По итогам каждого из трех потоков определятся по 70 победителей. Они получат фирменные сувениры, которые пригодятся в будущих поездках. Конечно, не стоит забывать об еще одном приятном бонусе: ваш рассказ о путешествии может вдохновить других тоже открывать Россию!

Информация об организаторах, о полных правилах проекта и конкурсной части, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки 8 800 444 80 63 и электронной почте: support@morethantrip.ru

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

