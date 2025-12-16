Нацпарк "Самарская Лука" вошел в число лучших туристических брендов Евразии

С 3 по 6 декабря в Чебоксарах прошла очная защита конкурсных проектов восьмого международного туристического фестиваля "Диво Евразии". В нем приняли участие представители 51 региона и четырех стран — Беларуси, Казахстана, Кот-дʼИвуара и России. Национальный парк "Самарская Лука" вошел в число участников очного этапа.
Национальный парк "Самарская Лука" достойно представил регион и стал бронзовым призером в номинации "Турбренд национального парка, заповедника" — из 26 конкурсных направлений. Проект "Турбренд национального парка "Самарская Лука" представила ведущий специалист по развитию туризма Анна Калегина. В своем выступлении она познакомила экспертов и участников фестиваля с самыми узнаваемыми туристскими маршрутами нацпарка — горой Поповой, Молодецким курганом и горой Отважной.
Эксперты и члены жюри отметили потенциал туристских троп и дали ценные рекомендации. Все они обязательно будут учтены в дальнейшей работе по развитию маршрутов.
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....